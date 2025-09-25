Пока Россия не комментировала этот инцидент.

В зоне идентификации ПВО Аляски 24 сентября воздушно-космическая оборона Северной Америки зафиксировала два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. Об этом со ссылкой на пресс-службу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщает Суспільне.

Отмечается, что на перехват российских самолетов был поднят один самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135. По данным NORAD, российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенное пространство США или Канады.

"Такие полеты российской авиации в зоне идентификации ПВО Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как непосредственная угроза. Россия не комментировала этот инцидент", - говорится в сообщении.

Как пояснили в командовании, российские самолеты находились в ADIZ - участке международного воздушного пространства, который начинается за пределами суверенного и требует обязательной идентификации всех самолетов из соображений национальной безопасности.

Провокации РФ в воздушном пространстве НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, Россия все чаще устраивает провокации в воздушном пространстве НАТО. Так, 10 сентября в Польшу вторглись российские дроны. Они залетели в страну туда через Украину и Беларусь. По словам премьер-министра Дональда Туска, угроза была ликвидирована "благодаря решительным действиям командиров, солдат, пилотов и союзников".

Уже 19 сентября сразу три носителя ракет "Кинжал" вторглись в воздушное пространство Эстонии. Российские МиГ-31 сначала летели в направлении столицы Таллинна, а затем кружили около 12 минут, пока итальянские F-35 не были подняты в воздух для перехвата. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это событие "чрезвычайно опасной провокацией".

А 24 сентября российский самолет пролетел опасно низко над военным кораблем страны НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил этот инцидент со случаями нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин хочет "хочет выявить, раскрыть и использовать якобы слабые места в альянсе".

