Россияне продолжают искать одного из пилотов истребителя.

В Нижегородской области РФ рухнул военный истребитель Су-27. Крушение самолета произошло в районе города Кулебаки, пишет Mash.

Отмечается, что два пилота истребители успели катапультироваться. Одного из них уже нашли, он не пострадал. Поиски второго пилота продолжаются.

По данным росСМИ, причины происшествия выясняются.

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Другой российский Telegram-канал пишет, что истребитель упал в лесу возле населенного пункта Велетьма. Разрушений на земле и пострадавших нет.

РосСМИ заявляют о том, что истребитель разрушен. На месте крушения работают пожарные подразделения.

Россия теряет свои истребители

Напомним, что 20 сентября в Воронежской области России разбился истребитель Су-34. Мониторинговая группа "Беларуські Гаюн" отмечала, что самолет провел семь месяцев в Беларуси и покинул аэродром "Барановичи" 5 августа. Причиной катастрофы называют техническую неисправность.

Кроме того, в апреле Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел самолет российской авиации Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета составляет 50 миллионов долларов.

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