Бурные волны вывели из строя два мотора лодки.

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели 28 часов в открытом море на резиновой лодке с веслами перед тем, как на острове Змеиный подняли украинский флаг. Об этом они рассказали изданию The Wall Street Journal.

Отмечается, что пока военные были на берегу, погода ухудшилась. На обратном пути к материку бурные волны вывели из строя два мотора лодки, а затем перевернули ее, заставив пересесть на надувную лодку без мотора, только с веслами.

"Лодку отнесло в море, в направлении газовых буровых установок, где были размещены российские войска. Военные провели ночь, постоянно вычерпывая воду, которая через борта попадала в лодку, и использовали насос, чтобы поддерживать лодку в надутом состоянии", - говорится в материале.

По словам военных, "кто контролирует остров Змеиный, тот контролирует море".

"Как только мы начали систематически работать с середины июня 2022 года, мы заставили их покинуть остров за две недели", - сказал ответственный за операцию офицер ГУР с позывным Шекспир.

Остров Змеиный - последние новости

На днях украинские пограничники показали остров Змеиный на видео. Именно отсюда в известном направлении был отправлен флагман ЧФ РФ "Москва", который впоследствии потопили Силы обороны.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2022 года "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук. "Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, произнесенная украинским военным в ответ на предложение российского военного корабля сдаться во время атаки на остров в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

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