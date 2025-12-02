Ее и еще четырех мужчин задержали в аэропорту при попытке вылететь в Россию через ОАЭ.

В Южной Африке радиоведущую государственной станции SAfm Нонкулулеко Мантулу арестовали по подозрению в вербовке мужчин для участия в войне против Украины на стороне России, сообщает BBC.

Издание отмечает, что Нонкулулеко Патрисия Мантула является одним из пяти человек, которым, по словам прокуроров, выдвинуты подобные обвинения. Закон страны запрещает гражданам Южной Африки вступать в ряды иностранной армии без официального разрешения.

Известно, что 39-летняя женщина работала ведущей программы "The Morning Bliss" на радиостанции SAFM, принадлежащей SABC.

Арест женщины и еще четырех человек произошел после драматической отставки из парламента в прошлую пятницу Дудузиле Зума-Самбудли, дочери бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы.

Ее обвиняют в том, что она обманула 17 южноафриканских мужчин, среди которых были и некоторые ее родственники, заставив их воевать за Россию в войне против Украины. Дочь бывшего президента Южной Африки эти обвинения отрицает.

Национальная прокуратура (NPA) сообщила, что Мантулу арестовали вместе с четырьмя мужчинами в возрасте от 21 до 46 лет. Каждому из них предъявлено обвинение в нарушении Закона о регулировании иностранной военной помощи.

В прокуратуре ЮАР сообщили, что аресты были осуществлены по информации, полученной от полиции главного международного аэропорта Южной Африки в Йоханнесбурге.

Подозреваемых задержали при попытке выехать в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. В прокуратуре считают, что Мантула "способствовала поездке и вербовке своих соучастников в вооруженные силы Российской Федерации",

Сейчас радиоведущая и ее соучастники взяты под стражу. Следующее судебное заседание, на котором обвиняемые должны подать ходатайство об освобождении под залог, назначено на 8 декабря.

Издание отмечает, что в ноябре правительство Южной Африки заявило, что получило сигналы о помощи от 17 граждан, которые оказались в ловушке в охваченном войной Донбассе после того, как присоединились к наемным войскам России.

Через дипломатические каналы были попытки вернуть мужчин домой, но на данный момент они не дали результатов. В правительстве Южной Африки утверждают, что мужчин заманили присоединиться к наемным войскам России под предлогом выгодных контрактов.

В официальном заявлении правительства указано, что они осуждают "эксплуатацию уязвимых молодых людей лицами, которые работают с иностранными военными структурами".

Россия вербует иностранцев на войну против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран воюют против Украины на стороне российской армии. При этом, Сибига уточнил, что речь идет о тех лицах, которых удалось идентифицировать. Поэтому, он не исключает, что фактическое количество иностранцев может быть выше. Сибига рассказал, что большинство из этих иностранцев сразу отправляют на так называемые "мясные штурмы", где их быстро убивают.

Также мы писали, что в Индии на протест вышли родственники мужчин, которых Россия намеренно мобилизовала и отправила на войну против Украины. Родные утверждают, что мужчинам обещали безопасную и высокооплачиваемую работу в сфере безопасности. Когда они прибыли в Россию, их заставили подписать контракт с российской армией, который они не могли прочитать, потому что не знают русского языка. Впоследствии их отправили на фронт против их воли.

