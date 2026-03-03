Украина уже уничтожила до 40% российских 'Панцирей', - эксперт

Страна-агрессор не успевает восстанавливать эти комплексы после украинских ударов.

Силам обороны Украины удалось уже уничтожить до 40% российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал на Радио NV.

В частности, его спросили о массированном уничтожении российских объектов ПВО.

"Мы расширяем спектр применения наших ударных средств. И давайте не забывать, если вспоминать "Панцири", то мы уничтожили до 40% этих "Панцирей". Это достаточно сложное изделие и Российская Федерация просто физически не успевает восстанавливать их. И именно поэтому противовоздушная оборона напоминает такие "пожарные команды", которые скачут из одного места в другое, чтобы хоть как-то прикрыть какие-то объекты на территории Российской Федерации", – отметил Грабский.

Он уточнил, что не хочет сказать, что в РФ нет систем ПВО, потому что некоторые крупные города, и в частности Москва, достаточно сильно укреплены, но это не означает, что Россия может обезопасить всю свою территорию.

"И мы будем и дальше выносить, как говорят наши ребята, системы противовоздушной обороны, потому что, как говорил генерал Сырский: никто еще войну обороной не выиграл, и нам нужно наступать. А наступать можно только при условии тотального превосходства в воздухе и уничтожения противника на всю глубину оперативных боевых порядков. Поэтому мы будем выносить системы противовоздушной обороны как элемент вражеской военной структуры", - подчеркнул Грабский.

Как сообщал УНИАН, в течение прошлого года спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины дальнобойными ударами уничтожили половину имеющихся в России "Панцирей". Уничтожение этих комплексов позволяет Силам обороны Украины эффективно работать по военным базам, складам, аэродромам и другим объектам оккупантов.

2 марта стало известно об поражении беспилотниками шести из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис", военных кораблей, радара наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", а также ЗРГК "Панцирь-С2".

