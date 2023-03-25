Аббас Галлямов уехал из России.

Российские силовики объявили в розыск бывшего спичрайтера президента РФ Владимира Путина. Его подозревают в уголовных преступлениях.

По информации издания Associated Press, Аббас Галлямов писал речи для Путина, когда он занимал пост премьер-министра РФ в 2008–2012 годах. Позже Галлямов стал политическим консультантом и аналитиком, которого часто цитировали российские и зарубежные СМИ. Последние годы он жил за границей.

Журналисты выяснили, что Галлямов числится в базе данных МВД. В его записи говорилось, что он разыскивается "по статье уголовного кодекса", но не указано по какой именно.

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В прошлом месяце российское министерство юстиции добавило Галлямова в свой реестр иностранных агентов, что требует дополнительной проверки со стороны правительства.

В ведомстве заявили, что Галлямов "распространял материалы, созданные иностранными агентами, среди неограниченного круга лиц, высказывался против проведения спецоперации в Украине и участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставленных иностранными структурами".

В свою очередь Галлямов сообщил журналистам AP, что узнал о том, что находится в розыске, из СМИ. Никакие правоохранительные органы не выходили на связь, поэтому он не знает, какое обвинение ему предъявили в России.

"Я предполагаю, что формально это преступление по дискредитации армии. Его используют против всех, кто отказывается расширять кремлевский сценарий и пытается провести объективный и беспристрастный анализ происходящего", - отметил экс-спичрайтер Путина.

Галлямов назвал этот шаг против него частью "стратегии запугивания" российского правительства.

Закон об иноагентах в России - что известно

29 июня 2012 года в Госдуму РФ внесли проект закона об иноагентах, а приняли его 20 июля того же года. Дальше документ лишь расширяли, теперь он касается не только некомерческих предпритий, но и СМИ, и физических лиц, и блогеров.

Поправки в этот закон привел к тому, що с 1 декабря 2022 года реестр стал единым, а "иностранными агентами" теперь объявляют всех, кто получает поддержку из-за рубежа или "находится под иностранным влиянием и осуществляет политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России".

Кроме того, в России создали реестр людей, "аффилированных с иноагентами", в том числе учредители, руководители, члены, участники или работники организации, объявленной "иноагентом".

Фактически звание иноагента в России получали все, кто так ил иначе был неугоден Кремлю, в том числе актеры и звезды российской эстрады.

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