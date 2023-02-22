Изначально Путин не планировал объявлять о выходе России из ДСНВ, но в последний момент передумал.

Заявление о выходе РФ из договора по ядерным вооружениям было в последний момент добавлено в послание Владимира Путина к Федеральному собранию. На это указывает два важных момента - хронометраж и структура выступления.

О внесении неких правок в текст речи незадолго до выступления Путина рассказал многолетний участник "кремлевского пула" журналистов Андрей Колесников в своей статье для издания "Коммерсантъ". По его словам, послание Путина изначально было рассчитано на 1 час 20 минут, но в итоге длилось на 20 минут дольше запланированного.

Какие правки вносились, Колесников не уточнил. Однако политолог Аббас Галлямов в комментарии для The Moscow Times предположил, что в речь добавили заявление о выходе России из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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На это указывает нелогичная структура выступления Путина: сначала он говорил об угрозах со стороны Запада и войне в Украине, потом перешел к блоку социально-экономических вопросов, а потом в самом конце заговорил о выходе из договора по ядерному оружию, что логичнее было бы включить в первую часть выступления.

Галлямов отмечает, что спичрайтеры так не делают. Они всегда стараются сделать текст логичным по своей структуре.

"Если вы этот последний кусок про Запад уберете, то вы вполне логичный текст получите. А так он как бы с бельмом в глазу получился. Ему ДСНВ явно в последний момент вписывали, и текст причесать уже не успевали", — отмечает политолог.

Выступление Путина перед парламентом

21 февраля Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию (российскому парламенту) и народу в целом. В основном его речь сводилась к попыткам оправдать нападение на Украину тем, что Запад якобы угрожает России.

Наиболее значимой частью выступления оказалось заявление Путина о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о ядерном оружии. На практике это означает, что РФ перестанет делится данными о своем оружии, как это предусмотрено договором.

В НАТО заявили, что сожалеют о решении Путина выйти из договораа о ядерном оружии. Также Столтенберг отверг обвинения Путина о том, что в войне виноваты Киев и его западные союзники.

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