Делегация российских законодателей впервые за долгое время посетила США

В Reuters отметили, что укрепление связей между Вашингтоном и Москвой вызывает беспокойство в Украине.

Делегация российских законодателей прибыла в США для проведения встреч со своими американскими коллегами. Как сообщают российские СМИ, это первая такая поездка с тех пор, как отношения между двумя странами достигли самой низкой точки из-за войны в Украине, передает Reuters.

Российские чиновники отмечают, что после вторжения в Украину отношения с Вашингтоном ухудшились, как никогда ранее за всю историю, однако они улучшились после того, как президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом и попытался положить конец войне.

По информации российских СМИ, в состав делегации вошел депутат Вячеслав Никонов, внук министра иностранных дел Иосифа Сталина Вячеслава Молотова. Также стало известно, что российские депутаты встретятся с американскими коллегами в четверг, а в пятницу - с американскими чиновниками.

"Этот визит является частью нормализации отношений с Соединенными Штатами Америки", - сказал Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам.

В то же время представительница Республиканской партии США Анна Паулина Луна заявляла еще в январе, что получила разрешение от Государственного департамента на встречу четырех российских законодателей с членами Конгресса.

"Укрепление связей между Вашингтоном и Москвой вызывает беспокойство в Украине и у ее европейских союзников, но было положительно воспринято Кремлем", - написал Reuters.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался о переговорах по войне в Украине. По его словам, такие усилия зашли в тупик, и это объясняется двумя факторами.

"Это может быть связано с войной в Иране, которая отвлекает значительное внимание от войны в Украине. Но также возможно прекращение переговоров из-за того, что они дошли до конца переговорного пути и не могут двигаться дальше", - сказал политик.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным ради переговоров. Он подчеркнул, что наше государство серьезно относится к мирным переговорам с Россией.

"Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что нужно говорить, лучше - на уровне лидеров, мы к этому готовы", - отметил украинский лидер.

