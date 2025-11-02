Об этом они сказали в интервью, которое должно выйти в ближайшие недели.

Двое солдат КНДР, которых взяли в плен во время боевых действий в Украине, заявили, что хотели бы дезертировать в Южную Корею. Об этом пишет Le Monde.

Как сообщили разведка Южной Кореи и несколько западных стран, в 2024 году в РФ, преимущественно в Курскую область, было отправлено более 10 тысяч северокорейских военных, которые должны были воевать против Украины.

В январе Сеул заявил о захвате в плен двух таких солдат. Как рассказал южнокорейский депутат, один из них заявил, что хочет "нормальной жизни" на Юге. Также он повторил эти слова во время интервью для документального фильма.

"В конце интервью оба попросили продюсера отвезти их на Юг", - сказал агентству France-Presse Джанг Се-юл, директор Gyeore-eol Nation United, группы помощи перебежчикам, которая была соорганизатором интервью.

В Le Monde добавили, что разговор состоялся 28 октября в Киеве, в неизвестном месте, где оба северокорейских солдата находятся в плену.

"Они умоляли интервьюера пообещать, что она вернется за ними", - добавил Джанг.

Сейчас это интервью еще не опубликовали, однако, как рассказал Джанг, оно должно появиться в ближайшие недели. Также на фотографиях, которые предоставила его организация, можно увидеть, как один из заключенных читает письма от соотечественников, которые сейчас живут на юге.

Известно, что Конституция Южной Кореи предусматривает, что все корейцы, включая северных, являются полноправными гражданами, а в Сеуле уточнили, что такое правило распространяется и на военнопленных в Украине.

В то же время в южнокорейской разведке сообщали, что военные из КНДР имеют приказ покончить жизнь самоубийством, чтобы избежать плена. Поэтому, по словам депутата Ю Йон-веона, их возвращение в Северную Корею было бы "приговором смерти".

"Пхеньян признал, что отправил военных в Россию, только в апреле и подтвердил, что некоторые из них погибли. Южнокорейская разведка приводит цифру около 2000 погибших военных", - напомнили в Le Monde.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее Минобороны Британии сообщило, что КНДР помогает Москве наносить удары по Украине. В частности операторы БпЛА из Северной Кореи помогают российским силам использовать реактивные системы залпового огня для нанесения ударов по украинским позициям в Сумской области Украины.

"Хотя войска КНДР, скорее всего, ранее проводили тактические удары и разведывательные операции против украинских сил в Курской области России, их основной ролью была пехота, которая проводила наступательные боевые операции против украинских сил в Курске. Очень вероятно, что КНДР стремится использовать возможности, предоставленные конфликтом, для совершенствования своей боевой способности", - подчеркнули в британской разведке.

Также стало известно, что КНДР строит мемориал солдатам, ликвидированным в войне против Украины. В частности, в церемонии закладки фундамента в Пхеньяне приняли участие лидер страны Ким Чен Ын и посол России Александр Мацегора.

Мемориал в Пхеньяне будет включать скульптуры, посвященные погибшим солдатам, а также фотографии и художественные работы, изображающие их участие в боях. На церемонии также присутствовали представители северокорейского правительства, военные и семьи павших.

