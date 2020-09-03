Премьер РФ сегодня прибыл в Минск на переговоры с руководством Беларуси.

Российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным будут обсуждать с Александром Лукашенко вхождения Беларуси в состав РФ.

Такое мнение высказал российский политолог Леонид Гозман в эфире канала "Украина 24".

"Бывший президент Беларуси (Лукашенко - ред.) всеми силами хочет сохранить власть и ради этого он предал свою страну, и ради этого он, несмотря на все разговоры, что будет защищать суверенитет, сдает ее Российской Федерации, президенту Путину", - сказал политолог.

По мнению Гозмана, во время визита делегации будет обсуждаться вариант "сдачи" Беларуси.

"Вот эти все переговоры сейчас Лаврова с министром иностранных дел Беларуси, переговоры министров обороны, премьер-министров и все это завершится визитом Лукашенко в Москву. Они обсуждают, каким образом Беларусь войдет в состав Российской Федерации. Возможны различные варианты, с отставкой Лукашенко и так далее, они явно это прорабатывают, и я думаю, что у них не получится. Как всегда, они не учитывают одного важного фактора - народа этой страны", - сказал Гозман.

Визит делегации РФ в Беларусь на фоне протестов

Михаил Мишустин сегодня, 3 сентября, прибыл в Минск на переговоры с руководством республики.

Во время встречи Лукашенко заявил, что Беларусь "перехватила" разговор якобы Варшавы и Берлина о "фальсификации" отравления Навального.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк