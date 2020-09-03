Делегация РФ сегодня прибыла в Минск / фото president.gov.by

Российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным будут обсуждать с Александром Лукашенко вхождения Беларуси в состав РФ.

Такое мнение высказал российский политолог Леонид Гозман в эфире канала "Украина 24".

"Бывший президент Беларуси (Лукашенко - ред.) всеми силами хочет сохранить власть и ради этого он предал свою страну, и ради этого он, несмотря на все разговоры, что будет защищать суверенитет, сдает ее Российской Федерации, президенту Путину", - сказал политолог.

По мнению Гозмана, во время визита делегации будет обсуждаться вариант "сдачи" Беларуси.

"Вот эти все переговоры сейчас Лаврова с министром иностранных дел Беларуси, переговоры министров обороны, премьер-министров и все это завершится визитом Лукашенко в Москву. Они обсуждают, каким образом Беларусь войдет в состав Российской Федерации. Возможны различные варианты, с отставкой Лукашенко и так далее, они явно это прорабатывают, и я думаю, что у них не получится. Как всегда, они не учитывают одного важного фактора - народа этой страны", - сказал Гозман.

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Автор: Андрей Василюк