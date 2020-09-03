Российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным будут обсуждать с Александром Лукашенко вхождения Беларуси в состав РФ.
Такое мнение высказал российский политолог Леонид Гозман в эфире канала "Украина 24".
"Бывший президент Беларуси (Лукашенко - ред.) всеми силами хочет сохранить власть и ради этого он предал свою страну, и ради этого он, несмотря на все разговоры, что будет защищать суверенитет, сдает ее Российской Федерации, президенту Путину", - сказал политолог.
По мнению Гозмана, во время визита делегации будет обсуждаться вариант "сдачи" Беларуси.
"Вот эти все переговоры сейчас Лаврова с министром иностранных дел Беларуси, переговоры министров обороны, премьер-министров и все это завершится визитом Лукашенко в Москву. Они обсуждают, каким образом Беларусь войдет в состав Российской Федерации. Возможны различные варианты, с отставкой Лукашенко и так далее, они явно это прорабатывают, и я думаю, что у них не получится. Как всегда, они не учитывают одного важного фактора - народа этой страны", - сказал Гозман.
Визит делегации РФ в Беларусь на фоне протестов
- Михаил Мишустин сегодня, 3 сентября, прибыл в Минск на переговоры с руководством республики.
- Во время встречи Лукашенко заявил, что Беларусь "перехватила" разговор якобы Варшавы и Берлина о "фальсификации" отравления Навального.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковальков, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета - Сергея Дылевского - задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.
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