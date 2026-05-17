В РФ растет количество объектов, которые нужно защищать, но не количество ПВО, - эксперт

Россиянам необходимо прикрывать свои военные объекты, поэтому защита остальных объектов осуществляется по остаточному принципу, заявил Геннадий Хазан.

В России увеличивается количество объектов, которые россиянам нужно защищать, а количество средств противовоздушной обороны – нет. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Геннадий Хазан, президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов".

Говоря о системе противовоздушной обороны России, он отметил, что "если РФ говорила, что они все прикрыты на 100%, то это не соответствует действительности".

"Им нужно прикрывать фронт, им нужно прикрывать военные объекты, поэтому защита других объектов - по так называемому остаточному принципу", - сказал Хазан.

Так, количество объектов, которые россиянам нужно защищать, увеличивается, а количество средств противовоздушной обороны – нет.

"Это означает, что хорошие украинские дроны долетают до своих целей", – отметил эксперт.

Детали ударов по Московской области и Крыму

Как сообщал УНИАН, в Службе безопасности Украины заявили, что совместно с Силами обороны Украины нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса и ряду нефтяных объектов в Московской области России, а также по военному аэродрому "Бельбек" в Крыму.

Так, в Московской области был поражен, в частности, завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса России и находится под санкциями Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, там были поражены Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская" и нефтеперекачивающая станция "Володарское".

