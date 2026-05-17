Мужчина купил электрокар Porsche и сильно удивился, насколько он обесценился за 7 месяцев

Мужчина из Британии был ошеломлен, когда понял, насколько сильно подешевел его электромобиль Porsche Taycan всего за 7 месяцев. Об этом пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала The MacMaster рассказал в одном из своих видео, что в сентябре 2025 года он купил электромобиль Porsche Taycan за 152 516 долларов. Он отметил, что ранее он был неприятно удивлен тем, во сколько обошелся первый ремонт автомобиля.

Мужчина поделился, что он решил проверить, сколько денег ему готовы предложить за этот электромобиль. Он признался, что предложения не порадовали его.

"Если бы я продал этот автомобиль компании WeBuyAnyCar, они предложили бы мне 95 336 долларов", - заявил блогер.

Еще одно предложение составило 85 996 долларов. Более того, мужчине предлагали 58 167, 40 235 и даже 37 079 долларов за этот автомобиль.

"В первые дни электромобили были слишком дорогими. Я бы рискнул сказать, что Taycan слишком дорогой. Электромобили не должны стоить дороже, чем альтернативные варианты. Недавно сообщалось, что сейчас цены на них сравнялись, и так и должно быть", - сказал блогер.

Насколько обесценился электромобиль Tesla Model за 3 года

Ранее один из пользователей Reddit рассказал, что он заплатил 65 000 долларов за свой Tesla Model Y с расширенным автопилотом в марте 2023 года. По его словам, компании по продаже подержанных автомобилей предлагают за его электрокар около 25 000 долларов.

Это доказывает то, что электромобили дешевеют значительно быстрее, чем традиционные модели с ДВС.

