Кризис в центре Балтики: Швеция рассекретила данные об инциденте с ядерной подлодкой СССР

В 1981 году советская подводная лодка с ядерными торпедами внезапно всплыла у базы ВМС Швеции.

В Швеции обнародовали новые подробности инцидента 1981 года с советской подводной лодкой С-363, которая села на мель вблизи военно-морской базы Карлскруна. Новые данные содержатся в рассекреченных документах, выводы из которых опубликовало шведское издание SVT.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в разгар Холодной войны и считался одним из крупнейших международных кризисов того времени. Советская подводная лодка проекта 613 из состава Балтийского флота отправилась в учебный поход в сентябре 1981 года. На борту находились две торпеды с ядерными боеголовками.

Во время похода субмарина столкнулась с тралом рыболовного сейнера, в результате чего было повреждено навигационное оборудование. В частности, возникли проблемы с антенной радиопеленгатора, эхолотом и системой "Декка". По разным данным, либо капитан не сообщил штабу об инциденте, либо сообщил, но получил приказ продолжать поход.

В дальнейшем ошибки экипажа и проблемы с навигацией привели к тому, что подводная лодка потеряла ориентацию. Вечером 27 октября 1981 года С-363 на полной скорости налетела на камни прибрежной отмели у острова Турумшер недалеко от Карлскруны, где расположена крупная военно-морская база Швеции, и села на мель с креном на левый борт.

Швеция окружила район военными силами и обвинила СССР в нарушении территориальных вод. Через десять суток по двусторонней договоренности шведы допросили капитана, а затем шведский буксир снял подводную лодку с мели и отвёл к границе территориальных вод, откуда она отправилась навстречу советским кораблям.

В Швеции долгое время господствовало убеждение, что инцидент был сознательной провокацией, а не случайностью. В то же время советское расследование возложило вину за инцидент на капитана лодки Анатолия Гущина и других старших офицеров.

Что показали рассекреченные документы

Бывший сотрудник шведского Управления радиоэлектронной разведки Майкл Фредгольм, ознакомившийся с недавно рассекреченными шведскими материалами, заявил, что новые документы ставят под сомнение распространенную ранее версию о намеренном вторжении советской подводной лодки в шведские воды.

"Появилась картина, которая отличается от тогдашней трактовки события. Именно действия Швеции создали конфликт, которого на самом деле не существовало, и тем самым увеличили риски для страны, а не уменьшили их", – рассказывает Фредгольм.

Из обнародованных материалов следует, что шведское правительство отреагировало максимально жестко практически сразу после получения информации об инциденте.

"Прежде всего видно, что правительство приняло жесткое решение в течение десяти минут. На тот момент не было никакой другой информации, кроме факта, что советская подводная лодка села на мель", – говорит эксперт.

В то же время документы подтверждают версию о проблемах с навигацией на борту С-363. По оценке Фредгольма, это должно стать уроком для современных политиков и военных.

Швеция и СССР: непростые отношения

Как писал УНИАН, в 1950-х годах Швеция готовилась к ядерной войне против СССР, которого считала главным источником опасности для себя. В частности, Швеция разрабатывала собственную ядерную программу и сверхзвуковой бомбардировщик Saab A-36 Vargen для доставки ядерной бомбы.

Одноместный самолет с треугольным крылом должен был развивать скорость свыше 2600 км/ч, нести атомную бомбу весом до 800 кг и быть способным взлетать с любых аэродромов, нанося удары по западным регионам СССР.

Однако в 1957 году проект закрыли из-за чрезмерных затрат, а впоследствии Швеция отказалась и от создания ядерного оружия, в частности из-за давления и угроз со стороны Советского Союза.

