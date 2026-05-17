Одну из областей Украины всколыхнуло землетрясение: где его зафиксировали

Сегодня, 17 мая, жители Полтавской области ощутили подземные толчки. В области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера, сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что землетрясение произошло около 06:39 в Полтавском районе, возле Диканьской общины. Подземные толчки зафиксировали на координатах 49,84 северной широты и 34,25 восточной долготы.

Эксперты рассказали, что землетрясение произошло на глубине 4 километра. По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым.

Количество землетрясений в Полтавской области резко увеличилось с 2020 года

Ранее главный научный сотрудник Отдела региональных проблем геофизики Института геофизики Дмитрий Гринь рассказал, что с 2020 года количество землетрясений в Полтавской области увеличилось. Он отметил, что возможности для развития сильных землетрясений в этом регионе нет.

Эксперт отметил, что в Полтавской области с 2020 года количество землетрясений резко увеличилось, хотя до 1970-х годов в этом регионе они не фиксировались. Уже с 2020 года ежегодно происходит от трех до пяти землетрясений.

Гринь отметил, что объяснить это можно тем, что здесь соединились антропогенный фактор, то есть деятельность человека, и природный фактор.

