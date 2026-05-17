Аргентина попрощалась с самолетами A-4 благодаря F-16, которые предназначались для Украины

Реальное количество боеспособных A-4 Skyhawk стремительно снижалось последние несколько лет.

ВВС Аргентины попрощались с ударными самолетами A-4 Skyhawk. 14 мая страна объявила о выводе из эксплуатации последних самолетов, остававшихся на вооружении 5-й авиационной бригады.

Как пишет Defense Express, это означает завершение 60-летней истории A-4 Skyhawk в рядах ВВС Аргентины. В 1966 году аргентинцы стали первыми зарубежными операторами этих самолетов, которые находились на вооружении США уже около десяти лет.

В издании напомнили, что во время правления аргентинской хунты в 1977 году на экспорт вооружения и запасных частей со стороны США был наложен запрет. К началу Фолклендской войны в 1982 году, из-за действия эмбарго из около 90 самолетов A-4 Skyhawk во всех версиях к боевым вылетам смогли привлечь до 48 единиц. Это были морально устаревшие дозвуковые самолеты без радаров и систем РЭБ.

Видео дня

Несмотря на все недостатки, для Аргентины именно A-4 Skyhawk стал самым результативным самолетом. Всего аргентинские самолеты во время войны, длившейся шесть недель, совершили 231 боевой вылет.

После войны все оставшиеся в строю A-4B, A-4C и A-4Q прошли модернизацию и несли службу до 1999 года. Им на смену пришли 36 переоборудованных A-4AR Fightinghawk, которые получили РЛС AN/APG-66(V)2 от F-16 и комплекс РЭБ.

В издании отметили, что реальное количество боеспособных A-4 Skyhawk стремительно снижалось. Уже к 2016 году из них в летном состоянии оставалось 4-5 самолетов.

Аналитики добавили, что Аргентина смогла не остаться без реактивной боевой авиации благодаря истребителям F-16 от Дании. Всего Дания продала Аргентине 24 истребителя за 941 млн долларов в 2024 году, хотя ранее страна планировала передать Украине все свои 44 самолета F-16.

Сколько истребителей F-16 Бельгия передаст Украине

Ранее Le Vif писало, что в 2026 году Бельгия может начать поставки истребителей F-16 Украине в соответствии с обновленным планом.

По предварительной информации, которая якобы подтверждена оборонным ведомством Бельгии, в 2026 году Украина может получить семь истребителей F-16 (из них четыре будут использоваться для обучения украинских военных), в 2027 году - еще пять, в 2028 году - уже 14, а в 2029 году - самая большая партия из 27 истребителей.

Эксперты напомнили, что за три года Бельгия не передала ни одного истребителя, однако ранее от бельгийских продавцов звучали сроки поставки первых самолетов в 2025 году. В свою очередь в Бельгии отметили, что не объявляли четких сроков передачи истребителей, поскольку этот процесс связан с укреплением воздушных сил страны.

Вас также могут заинтересовать новости: