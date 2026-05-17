Россияне придумали хитрую тактику применения 'Ланцетов', – Флэш

Пока неясно, как технически реализовано это решение.

Россияне начали применять дроны-камикадзе "Ланцет" по-новому, чтобы избежать их своевременного обнаружения. Об этом в своем Telegram сообщил специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

"На разных фронтах фиксируем, что "Ланцеты" работают в режиме полного радиомолчания до момента атаки. Враг делает это намеренно, чтобы мы не могли идентифицировать тип БПЛА, распознать угрозу и отреагировать на нее", – сообщил Флэш.

По его словам, главная загадка заключается в том, как именно "Ланцет" достигает рубежа атаки, если до того момента он не контактирует с оператором. Сергей Бескрестнов предполагает, что дрон может ориентироваться по инерционной системе, радиомаякам, либо же используется более продвинутая система распознавания местности по изображению.

Дроны "Ланцет": что нужно знать

Дрон-камикадзе "Ланцет" – одна из довоенных разработок России, которая оказалась достаточно эффективной в условиях реальной войны. Представленный в 2019 году, дрон начали активно применять с лета 2022 года. "Ланцет" имеет большую дальность полета и более мощную боевую часть, чем обычный FPV-дрон, а потому применяется в первую очередь против артиллерии и других целей, удаленных от передовой на десятки километров.

Считается, что именно "Ланцеты" нанесли Украине наибольшие потери в боевой технике на первом этапе войны, пока массово не появились более дешевые FPV-дроны.

