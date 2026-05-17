Простой способ найти клеща: функция, которая есть почти в каждом телефоне

Есть простой способ найти клещей после прогулки с помощью телефона.

Возвращение с прогулки может быть связано с кропотливой проверкой, точно ли собака не вернулась с клещом. Смартфоны позволяют облегчить этот процесс, и для этого не требуется сложное программное обеспечение.

Всю операцию можно провести с помощью любого приложения типа "Лупа", пишет GRY-Online. В системе iOS "Лупа" уже установлена. На Android необходимо скачивать ее исключительно из надежного источника.

Трюк с этим приложением делает так, что поиск клеща в шерсти собаки не является тестом нашей умеренности и выносливости.

Сам процесс активации этой функции в обеих системах очень похож. Он заключается во включении инверсии цветов. Эта опция накладывает на экран специальный фильтр, благодаря которому заметить даже небольшого, молодого клеща значительно проще.

Как найти клеща на iPhone

Найдите приложение Лупа и включите его.

Нажмите на шестеренку, то есть символ настроек, в правом нижнем углу.

Прокрутите доступные опции, пока не найдете фильтры.

Выберите иконку плюса возле фильтров, чтобы добавить их непосредственно на главную панель управления Лупы.

Вернитесь к экрану Лупы и найдите фильтр инверсии цветов.

Как найти клеща на смартфонах с Android

Если вы владеете телефоном на Android, вы действуете аналогично случаю с техникой от Apple. Здесь, однако, управление зависит от приложения, которое вы скачаете.

Некоторые программы будут работать похоже на Лупу на iPhone, другие же имеют только одну опцию инверсии цветов в настройках, которую нужно вручную включать и выключать. По этой причине невозможно указать один путь запуска этой функции.

Дополнительным преимуществом Лупы является, конечно же, возможность увеличения изображения. При хорошем объективе очень легко проверить, имеем ли мы дело с паразитом или с частицей грязи. Если вы подтвердите наличие клеща, немедленно удалите его пинцетом.

Только после этого проконсультируйтесь с врачом, если клещ находился на человеке, или с ветеринаром, если его принесло животное.

