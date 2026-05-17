Атака дронов на Москву: аналитики объяснили, как Украине удалось прорвать ПВО России

Атака Украины на Москву и Подмосковье 17 мая 2026 года стала самой успешной в этом регионе с начала полномасштабной российской военной агрессии, сообщает "Милитарный".

Издание отмечает, что в целом по состоянию на весну 2026 года Москву прикрывают два плотных кольца систем ПВО в дополнение к нескольким позициям в самом городе.

По подсчетам осинтеров, в Москве и Подмосковье размещено 130 позиций для зенитных систем.

Сообщается, что во время атаки на Москву Силам обороны Украины удалось подтвержденно поразить ряд целей, в частности, завод "Ангстрем" в подмосковном городе Зеленоград.

Аналитики отметили, что это предприятие является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса, поскольку оно задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд РФ.

Кроме того, в Солнечногорске была поражена нефтеналивная станция в селе Дурикино, которое находится примерно в 30-45 километрах от столицы России.

Также был атакован Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Капотненском районе столицы РФ.

Издание отмечает, что из трех известных успешных поражений только одна локация – Московский НПЗ – расположена в самой Москве за двумя кольцами систем ПВО, примерно в 7–8 километрах от ближайшей известной позиции ЗГРК "Панцирь".

Добавляется, что завод "Ангстрем" расположен между первым и вторым кольцами ПВО, чуть более чем в двух километрах от ближайшей известной позиции ПВО.

Солнечногорская нефтеналивная станция расположена дальше всего от Москвы. Она находится вплотную к внешнему периметру второго кольца – в трех километрах от позиции ПВО.

Аналитики сообщили, что из открытых источников удалось обнаружить и определить еще десять зафиксированных локаций падения обломков, пролета БПЛА или попаданий в высотные здания внутри периметра ПВО.

В частности, шесть из них расположены между первым и вторым кольцами, а четыре – внутри первого кольца ПВО.

Поясняется, что эти данные свидетельствуют о том, что украинским беспилотникам действительно удалось успешно прорвать все российские рубежи обороны в довольно значительном количестве.

Издание констатирует, что атака на Москву 17 мая указывает на то, что даже чрезвычайно большая плотность систем ПВО не дает 100% гарантии защиты от относительно небольшого количества ударных дронов.

"Решающим фактором успешного поражения является не количество средств, а прежде всего разведка для выявления "слепых зон", планирование маршрутов и соответствующая тактика применения", – отмечается в статье.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Силы обороны, Служба безопасности и разведка "очень масштабно" отработали по Московскому региону. Зеленский подчеркнул, что это при том, что именно в район столицы россияне стянули наибольшее количество средств противовоздушной обороны. Президент Украины сообщил, что дистанция до целей на этот раз – более 500 километров. Он посоветовал России думать о своих НПЗ и предприятиях, а не о том, "как разрушить жизнь других народов – в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране".

Также мы писали, что Служба безопасности Украины подтвердила поражение завода "Ангстрем" в Московской области, который находится под санкциями США. Также во временно оккупированном Крыму была поражена инфраструктура и средства противовоздушной обороны военного аэродрома "Бельбек". В частности, речь идет о зенитном комплексе "Панцирь-С2", ангаре с радаром к комплексу С-400, системе управления беспилотниками "Орион" и наземной станции управления БПЛА "Форпост".

