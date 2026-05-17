Хозяевам рекомендуют в мае опрыскать входную дверь лимоном: причина проста

Иногда в мае хозяева сообщают о необычных ночных гостях возле своих домов. Камеры на входных дверях фиксируют, в частности, лис, которые обнюхивают цветочные горшки и двор, а также оставляют на дверях и стенах следы мочи.

На первый взгляд это кажется безобидным, однако эксперты предупреждают, что такая маркировка территории может оставлять очень неприятный запах, который трудно удалить, пишет Newsweek. В связи с этим домовладельцам рекомендуют в мае опрыскать входные двери лимонным спреем.

Как отмечается в статье, диких животных в прихожую могут привлекать различные запахи еды, пакетов с покупками или корма для домашних животных.

По словам экспертов, моча лисы имеет очень сильный запах из-за высокого уровня аммиака и мускусных соединений, и когда она проникает сквозь кирпич или камень, этот запах может ощущаться еще неделями.

Как действует лимон

В издании говорится, что лисы обладают сильно развитым обонянием и очень чувствительны к сильным цитрусовым ароматам. Поэтому, например, запах лимона может их отпугивать, нарушать их ориентацию и создавать ощущение, что территория уже занята.

Эксперты считают этот метод гуманным и нетоксичным, поскольку он не наносит вреда ни животным, ни окружающей среде.

Как приготовить спрей

Для этого достаточно разрезать два-три лимона и прокипятить их в литре воды около 15 минут. Когда жидкость остынет – процедить ее и перелить в бутылку с распылителем. По желанию можно добавить немного уксуса или несколько капель масла цитронеллы, чтобы сделать аромат более интенсивным и стойким.

Спрей нужно наносить вокруг входных дверей, дверных рам, цветочных горшков и других мест, где лисы чаще всего оставляют следы.

Помимо того, что этот натуральный препарат отпугивает животных, он еще и помогает поддерживать свежесть и отсутствие посторонних запахов в зоне входа летом.

Ранее УНИАН писал об эффективном трюке, который прогонит крыс и мышей. Отмечалось, что в этом может помочь перечная мята, которая оказывает особое воздействие на грызунов. У этих животных очень чувствительное обоняние, поэтому сильные ароматы могут эффективно препятствовать их передвижению. Нужно смочить ватные шарики маслом этого растения и разложить их у входов в подвалы, гаражи, а также возле труб и вентиляционных отверстий.

