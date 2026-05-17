По словам Пескова, ядерное оружие нужно России для того, чтобы предотвратить угрозы ее существованию.

Пресс-секретарю главы РФ Дмитрию Пескову задали неудобный вопрос о том, зачем России ядерное оружие, если ее все равно можно атаковать. Этот вопрос задал российский пропагандист Павел Зарубин.

"У России есть "Сармат" и другие мощные бомбы. И что? Ядерную державу, оказывается, можно покусывать и кусать", - спросил Зарубин.

Песков ответил, что ядерное оружие нужно России якобы для того, чтобы предотвратить угрозы ее существованию.

"Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания", - сказал пресс-секретарь главы РФ.

Песков заверил, что ядерное сдерживание является "неотъемлемой частью и краеугольным камнем национальной безопасности России".

Ядерные угрозы РФ становятся менее убедительными

Испытания российской межконтинентальной ракеты "Сармат" подаются Кремлем как доказательство "стратегического превосходства". Однако, как писал бывший военный британской армии, аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон в своей статье, за этой демонстрацией скрывается противоположная реальность – нарастающее ощущение технических проблем, военных провалов и ослабления позиций России.

Аналитик отметил, что заявления российского диктатора Владимира Путина о дальности полета "Сармата", а также "неуязвимости" ракеты и ее способности обходить любые системы ПРО в значительной степени рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Их цель – поддержать образ "сильного лидера" на фоне затяжной войны и растущих потерь.

