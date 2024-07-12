Прошла первая подготовительная встреча, на которой определили основные условия работы по созданию комиссии.

В Гааге может размещаться комиссия, которая должна обязать Российскую Федерацию к выплатам компенсаций Украине.

Об этом в корреспонденту Укринформ в Гааге сказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. "Такое предложение действительно есть, и мы его поддерживаем. Гаага - столица международного правосудия, и размещение Комиссии именно в этом городе будет важным. Но это и другие детали еще требуют согласования, мы только начинаем работу по комиссии", - сказала она.

По ее словам, в разработке компенсационного механизма для Украины в первой встрече приняли участие 53 государства, ЕС и СЕ, в 2022 году необходимость создания механизма поддержало 94 государства. "Поэтому мы приглашаем их всех присоединиться", - добавила Мудрая.

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По информации представительницы ОП, сегодня завершилась первая подготовительная встреча, на которой определили основные условия работы по созданию комиссии. Поэтому пока никаких договоренностей по сути и конкретных условиях еще не может быть. Чиновница уточнила, что создание международных инструментов требует значительного времени и дипломатических усилий, но "мы движемся с максимально возможной для таких процессов скоростью".

Мудрая также отметила, что Реестр убытков является неотъемлемой частью и первым из трех элементов механизма компенсаций. Второй элемент - комиссию планируется создать до конца 2025 года, после чего будет начата работа над заключительным - именно фондом.

Спецтрибунал для РФ

Ранее еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что Международный специальный трибунал для суда над военно-политическим руководством России могут создать уже до конца этого года.

Нидерланды предложили Гаагу в качестве места проведения трибунала, другие государства-партнеры поддержали это. Именно там с июля прошлого года работает международная команда прокуроров, которая анализирует доказательства, переданные различными странами.

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