Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации убытков от изъятия имущества РФ в США.

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации убытков России и центробанка РФ от недружественных действий США. Об этом сообщает The Moscow Times.

Это означает, что Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации убытков от изъятия имущества РФ в США. Российское правительство должно установить специальный порядок компенсации убытков, причиненных РФ в связи с действиями США.

Отмечается, что российский владелец прав на имущество в случае конфискации его в США имеет право обратиться в суд с заявлением с просьбой установить факт "необоснованного лишения". Правительственная комиссия выявляет имущество США, которое "с учетом принципа пропорциональности может быть использовано с целью компенсации убытков", говорится в указе.

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"Недружественные действия" США

Палата представителей Конгресса США в конце апреля приняла законопроект об использовании в пользу Украины замороженных российских активов. Документ предоставляет исполнительной власти возможность конфисковывать и переводить в Украину замороженные российские активы, хранящиеся в США. Украина в рамках этой процедуры может получить около 8 миллиардов долларов.

Замороженные активы РФ

Большинство из 300 млрд долларов замороженных активов РФ находится в ЕС. Так, США предложили выделить Украине $50 миллиардов из замороженных активов РФ. План будет использовать прибыль от замороженных российских активов для погашения помощи.

В то же время российские чиновники ранее пригрозили Западу "жестким" ответом в случае конфискации замороженных российских активов, обещая "бесконечные" юридические проблемы. Экономисты, юристы и эксперты утверждают, что одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов.

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