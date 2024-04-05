На данным момент последним препятствием для этого остается лишь отсутсвие политической воли у международного сообщества.

Международный специальный трибунал для суда над российским военно-политическим руководством, вероятно, будет создан до конца 2024 года. Такую надежду в комментарии DW высказал еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

"Рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы", - рассказал еврокомиссар.

По словам Рейндерса, создание трибунала находится на последнем этапе.

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"Следующий шаг – это вопрос политической воли. Сейчас лишь начало года, а к концу года это должно стать возможным", – заверил он.

Вероятным местом проведения трибунала является Гаага. Нидерланды уже выступили с таким предложением, а другие страны-партнеры приветствовали эту идею. В этом городе с июля 2023 года уже работает международная команда прокуроров, которая анализирует улики, переданные разными странами. Она готовит дело, которое впоследствии и будет передано на рассмотрение спецтрибунала.

Спецтрибунал для руководства России: последние новости

Как писал УНИАН, на днях в Нидерландах прошла конференция "Восстановление справедливости для Украины", в ходе которой представители 44 стран поддержали создание специального трибунала для привлечения к ответственности руководства России за преступления против Украины.

Тем временем украинская Генпрокуратура утверждает, что прямо сейчас готова доказать более 100 тысяч военных преступлений, совершенных российскими солдатами.

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