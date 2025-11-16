В стране призвали быть откровенными и назвали действия путинского режима военными преступлениями.

Бельгия осудила волну массированных российских ударов по Украине и назвала это военным преступлением.

Позицию властей выразил министр иностранных дел Максим Прево написал в соцсети Х. Министр заявил, что эти бомбардировки намеренно направлены на гражданское население, жилые кварталы, больницы, энергетическую инфраструктуру и жизненно важные службы.

Видео дня

"Они убили и ранили невинных людей, включая детей, и оставили целые общины в страхе и темноте. Давайте будем очень откровенными: это военные преступления. Они являются частью систематической стратегии подрыва морального духа украинского народа", - написал он.

Прево отметил, что стойкость украинцев перед лицом террора вызывает "глубочайшее уважение и солидарность".

Также глава МИД заявил, что обеспокоен ударом по посольству Азербайджана в Украине. Он отметил, что такой шаг - это прямое нападение на принципы международной системы.

"К народу Украины: вы не одиноки. Мы остаемся рядом с вами. Вместе с нашими европейскими и международными партнерами мы будем продолжать поддерживать и усиливать давление на РФ, пока эта аморальная война не закончится", - подчеркнул дипломат.

Напомним, недавно в результате атаки на Киев взрывом полностью разрушило часть ограждения азарбайджанского посольства, поврежден служебный транспорт, административное здание и консульский отдел. Обошлось без жертв.

Трибунал по Путину

12 ноября стало известно, что идея Совета Европы о создании международного трибунала по Украине может так и остаться идеей из-за проблем с бюджетом.

Дело в том, что Европе трудно поддерживать свои финансовые обязательства без поддержки США.

В мае создание спецтрибунала было согласовано на двусторонней основе Советом Европы и президентом Украины Владимиром Зеленским в июне текущего года.

9 мая министры иностранных дел и другие представители государств-участников Коалиции по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины собирались на саммит во Львове. Тогда коалиция выразила твердую поддержку скорейшей работе спецтрибунала с целью наказания российского диктатора Владимира Путина и всех других военных преступников.

Вас также могут заинтересовать новости: