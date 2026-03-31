DeepState заявил о захвате двух сел в Донецкой области: в ВСУ отреагировали

Украинские подразделения действительно покинули Свято-Покровское, однако продолжают удерживать его под огневым контролем.

В ВСУ опровергли оккупацию села Васюковка Донецкой области, о чем сообщил мониторинговый проект DeepState.

Накануне аналитики DeepState заявили, что россияне оккупировали села Свято-Покровское и Васюковку и продвинулись вблизи Ризниковки и Бондарного.

Что касается захвата Васюковки, то в Группировке войск "Восток" заверили, что "эта информация не соответствует действительности".

"Наши подразделения сохраняют контроль в этом населенном пункте, наносят врагу постоянное и эффективное огневое поражение. Вражеская пехота, предпринимающая попытки инфильтрации, своевременно обнаруживается и в основном уничтожается еще на подходе к нашим позициям. Проводятся поисково-ударные действия", – говорится в сообщении.

Между тем в районе Свято-Покровского, отметили военные, украинские подразделения "с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих и лучшего взаимодействия несколько недель назад отошли на позиции к западу от населенного пункта". Впрочем, "дроновые подразделения и артиллерия сохраняют постоянный огневой контроль за населенным пунктом и подходами к нему".

Ситуацию в населенном пункте Гришино и его окрестностях в Группировке войск "Восток" назвали сложной. Как утверждают в ВСУ, "враг не сумел обойти Гришино и пытается атаковать непосредственно в населенном пункте".

"Силы обороны отражают многочисленные атаки, в которых враг задействует пехотные группы и периодически – легкую технику (квадроциклы, мотоциклы). Украинские подразделения сдерживают противника, удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение противника с востока в центр Гришино", – заявили в группировке и добавили, что за последнее время враг потерял несколько позиций в населенном пункте.

Как сообщал УНИАН, DeepState раскрыл, что происходит на Покровском направлении. По данным аналитиков, враг активно давит на Гришино, постепенно затягивая туда свою пехоту. В населенном пункте очень много россиян. Однако пока удается уничтожать их на северных окраинах. Отмечалось, что в настоящее время бойцы Сил обороны проводят ударно-поисковые работы в домах, где постоянно скрывается противник, пытается закрепиться и накапливать силы.

Кроме того, мы писали о "закопанных" россиянах в Купянске. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, угрозы от группы оккупантов, засевших в подвале в центре города, пока для Сил обороны нет, поэтому никто не будет сейчас их оттуда "выкуривать". "У них задача – выжить самим, и вряд ли она будет выполнена. На данный момент они находятся в разрушенном здании больницы. Еду, боеприпасы они получают воздушным путем", – рассказал Трегубов.

