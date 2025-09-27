Путин начал гибридную войну против Европы, но ошибка может быть фатальной, - CNN

Гибридные атаки сеют страх и недоверие среди гражданских европейцев, намекая, что это беспокойство - цена за поддержку Украины их правительствами.

В течение последних недель Европа столкнулась с рядом инцидентов - от сбоев в аэропортах до кибератак и провокаций в воздушном пространстве. И хотя прямых доказательств причастности России не хватает, большинство экспертов считают, что именно Москва стоит за "невидимым фронтом" и агрессией без единого выстрела, пишет CNN.

Как отметила премьер Дании Метте Фредериксен, "гибридные атаки становятся новой реальностью для Европы". И такая деятельность России набирает обороты. В последние недели частью гибридной войны РФ против стран НАТО стали:

более 20 беспилотников, якобы направленных в Польшу;

12-минутное нарушение эстонского воздушного пространства;

хакерские атаки на аэропорты и инфраструктуру в нескольких странах;

российское военное судно с выключенными транспондерами возле Дании.

Ни один из этих случаев не имеет официально подтвержденного виновника. Такая неопределенность - часть стратегии: посеять сомнения и недоверие, заставить граждан чувствовать себя беззащитными.

Европейский ответ

Дания, которая активно поддерживает Украину, усиливает оборону: передает Киеву F-16, помогает с производством дронов и готовит новые системы противоракетной защиты. Британия и Польша уже зафиксировали случаи российских диверсионных атак - от поджогов складов до вербовки преступников для саботажа.

Защита от дешевых дронов оказывается чрезвычайно дорогой. Например, чтобы сбить беспилотник Shahed за $30 000, истребитель F-35 может использовать ракету в десятки тысяч евро. Это создает дилемму: тратить миллионы ежемесячно на оборону или рисковать безопасностью.

Риски для Путина

Как пишет издание, гибридная тактика может выйти из-под контроля: диверсанты способны совершить роковые ошибки, которые приведут к гибели гражданских в странах НАТО. Это может вызвать чрезмерный или непредсказуемый ответ Запада.

"Но пока эти гибридные атаки - намеренно или по стечению обстоятельств - навязывают рядовым европейцам ощущение цены, которую они должны заплатить за постоянную поддержку Украины их правительствами", - пишет издание.

На четвертом году войны Путину удалось навязать Европе ощущение фронта без прямых боев. Задержки рейсов, рост цен и кибератаки - мелочи по сравнению с украинскими жертвами, но они становятся новым испытанием для европейских обществ и правительств, подытожил CNN.

Гибридная война России против НАТО - последние новости

Ранее в Дании возле нескольких аэропортов были замечены неизвестные дроны. Это уже второй такой инцидент с начала недели. Отмечается, что в результате этого была приостановлена работа аэропорта в городе Ольборг.

В то же время в ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции зафиксировали два неизвестных беспилотника, где расположена главная база Военно-Морских сил страны.

