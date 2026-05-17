Изменилось ли отношение Путина к Зеленскому: профессор из США указал на ключевой момент

Российский лидер Владимир Путин недавно изменил риторику в отношении президента Украины, назвав его "господином Зеленским", хотя ранее в адрес Зеленского от Путина сыпались только оскорбления. Однако не стоит надеяться, что это свидетельствует о каких-то важных изменениях в позиции Путина, отметил профессор американистики Скотт Лукас в интервью 24 Каналу.

Он заметил, что Путин назвал украинского президента "господином Зеленским", но не "президентом Зеленским".

"Если Путин действительно намерен иметь дело с Зеленским как с равным, то он согласится на личную встречу с ним за пределами России. Это было бы серьезным сигналом", – подчеркнул Лукас.

Он отметил, что Путин никогда не признает Зеленского равным, потому что он не признает Украину страной, равной России. Он считает нашу страну территорией, которую нужно завоевать, а Зеленского – тем, кого нужно вытеснить из власти.

Кроме того, профессор прокомментировал заявление Путина о том, что он якобы может встретиться с президентом Зеленским в третьей стране, но только на последнем этапе заключения мирного соглашения, отметив, что это стандартная формулировка: "вы должны сдаться нам".

"Кремль дал понять не только Зеленскому, но и американцам, что если Зеленский захочет приехать в Москву, мы это устроим, но не собираемся встречаться где-то в Европе", – объясняет он.

Лукас также подчеркивает, что ни Зеленский, ни какой-либо другой украинский политик ни за что не предложат Путину: "давай встретимся, мы отдадим вам остальную часть Донецкой области".

Он добавил, что США фактически приостановили переговоры из-за войны в Иране. И многое из того, что СМИ подают как "анонсы", является просто белым шумом.

Война в Украине – перспективы

По данным инсайдеров, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает взять под контроль весь Донбасс к осени 2026 года, так как его в этом убедили генералы и разведка.

При этом Путин надеется, что после захвата Донбасса сможет требовать от Украины новых уступок. В частности, в Кремле не отказались от плана максимум с оккупацией Одессы и Киева.

В то же время среди западных обозревателей постепенно укрепляется мнение, что Россия исчерпала свой потенциал для продвижения в Украине и окончательно зашла в тупик.

