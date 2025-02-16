Путин хочет получить больше власти в Европе, а Трамп может помочь ему, - NYT

В США намекнули, что собираются уменьшить свое сотрудничество с Европой.

Российский диктатор Владимир Путин уже долгое время хочет расширить свою сферу влияния в Европе. При новой американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом он может получить желаемое, пишет The New York Times.

В издании напомнили, что в 2007 году на конференции по безопасности в Мюнхене Путин потребовал свернуть доминирующее американское влияние и установить новый баланс сил в Европе. Тогда ему не удалось получить желаемого.

Уже в 2025 году на той же конференции высокопоставленные американские чиновники дали понять Европе, что план Путина может осуществиться, считают в издании. Выступления министра обороны США Пита Хегсета и вице-президента Джей Ди Вэнса вызвали у участников конференции опасения, что новая американская администрация собирается уменьшить свое сотрудничество с Европой, либо вовсе отказаться от нее.

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"С самого начала Холодной войны в конце 1940-х годов Кремль мечтал вытеснить Америку с ее роли краеугольного камня европейской безопасности. Путин, несомненно, достаточно умен, чтобы воспользоваться любыми возможностями, которые предоставит ему новая администрация", - рассказал журналистам вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю С. Вайс.

В издании добавили, что присутствие американских войск в Западной Европе стало основой 80-летнего мира после окончания Второй мировой войны. Тем не менее в своей речи в Варшаве 14 февраля Хегсет предупредил европейских лидеров, что они должны быть готовы к тому, что США будут там не всегда.

Уже на конференции в Мюнхене Вэнс заявил, что главный враг, которого он видит сейчас - это не Россия или Китай, а Европа.

Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи истолковала речь вице-президента США как прямую угрозу со стороны США Европейскому Союзу. Она назвала это поворотом "заговора Соединенных Штатов".

"Заговор заключается в том, что мы хотим вас уничтожить. Дело даже не в Украине. Дело в намеренном ослаблении, а то и уничтожении Европы, частью которой является Украина", - подчеркнула Точчи в разговоре с журналистами.

Тем не менее наметившееся сближение между Вашингтоном и Москвой может легко испариться во время переговоров по Украине, уверены в издании. Вероятно, Трамп теперь будет решать вопрос мирного урегулирования войны в Украине уже без присутствия европейских лидеров.

В издании добавили, что европейцы, которые видят в восставших правых популистских движениях угрозу Европейскому Союзу и свободе на континенте, обеспокоены, особенно учитывая очевидную направленность Трампа и Путина против них.

"Сейчас мы находимся в наиболее уязвимом положении. Если в конечном итоге вы пытаетесь разрушить этот проект (Европейский Союз - УНИАН), то сейчас как раз подходящий момент для этого", - заверила Точчи.

Трамп и Путин - важные новости

Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина "доброжелательным с обеих сторон". Представитель Кремля уклонился от прямых ответов на ряд вопросов, связанных с этим диалогом.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин будет пытаться пригласить Трампа на парад победы в Москве 9 мая. По его словам, те дни, когда США поддерживали Европу просто потому, что так было всегда, закончились.

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