В Кремле назвали разговор Трампа и Путина 'доброжелательным с обеих сторон'

Представитель Кремля уклонился от прямых ответов на ряд вопросов, связанных с этим диалогом.

Тон телефонного разговора правителя России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был "конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин".

Отвечая на вопрос, кто был рядом с Путиным во время телефонного разговора с Трампом, Песков избежал четкого ответа. Он утверждает, что "обычно Путину никто не составляет компании", но иногда он приглашает к таким переговорам определенных советников. Как было конкретно в этом случае - неизвестно.

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Также Песков четко не ответил, присутствовал ли он лично во время разговора или ознакомился уже с расшифровкой. Отвечая на вопрос, каким был тон разговора, Песков сказал:

"Конструктивный, рабочий, доброжелательный с обеих сторон".

Переговоры Трампа и Путина - главные новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему 12 февраля сначала поговорил с Путиным и уже потом позвонил Владимиру Зеленскому. Он заявил, что уже знал о желании украинского лидера достичь мира, а должен был узнать позицию России по этому вопросу.

Спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог сообщил, что в мирном соглашении могут зафиксировать территориальные потери Украины, однако это не будет означать их признание.

Напомним, как писали в Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попытаются договориться о прекращении огня в Украине до Пасхи (20 апреля) или до 9 мая.

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