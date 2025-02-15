По словам президента, те дни, когда США поддерживали Европу просто потому, что так было всегда, закончились.

Российский диктатор Владимир Путин будет пытаться пригласить президента США Дональда Трампа в Москву, чтобы он стоял на Красной площади 9 мая этого года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Но не как уважаемый лидер, а как участник его спектакля. Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир", - подчеркнул глава государства.

По его словам, теперь он не уверен, что США рассматривают Европу как союзника.

"Некоторые в Европе могут не полностью понимать, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне, но давайте сфокусируемся на понимании нас самих здесь, в Европе. Мы должны придать силу Европе сначала. Нуждается ли Америка в Европе как в рынке? Да. Но как в союзнике? Я не знаю. Чтобы ответ был да, Европа нуждается в объединенном голосе, не десятка разных", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отметил, что несколько дней назад Трамп рассказал ему о разговоре с Путиным.

"Он ни разу не упомянул, что Америка нуждается в Европе за столом переговоров. Это о многом говорит. Старые дни закончились, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что так было всегда", - добавил президент.

Путин и Трамп - последние новости

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему разговор Трампа с Зеленским был короче, чем с Путиным. По его словам, разговор Трампа и Зеленского длился 45 минут, а разговор с Путиным - более часа.

"Разница в том, что с Путиным надо иметь переводчиков, и это занимает целую вечность туда-сюда. Зеленский свободно разговаривает на английском, и они могут разговаривать и общаться более непосредственно, и это происходит гораздо быстрее", - сказал политик.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал Трампа за уступки Путину. Он отметил, что лидер США допустил ошибку, убрав со стола переговоров вопрос членства Украины в НАТО и территориальных уступок.

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