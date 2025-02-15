Путин рискует либо стать неудачником в глазах своих подданных, либо вызвать на себя гнев Трампа с дальнейшими санкциями против РФ и поставками оружия Украине.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным чрезвычайно встревожил Европу, которая боится повторения Мюнхенского сговора 1938 года. Однако на самом деле хозяин Кремля оказался перед непростым выбором, пишет в авторской статье для Financial Times Лоуренс Фридман, ведущий специалист в области британских стратегических исследований и почетный профессор в Королевском колледже Лондона.

Он отметил, что до сих пор американцы не требовали от Украины навсегда отказаться от оккупированных россиянами территорий и тем более отдать России еще большую территорию. Не было от США требований разоружить украинские войска и изменить конституцию в угоду Москве.

"Путин, без сомнения, рад, что Трамп относится к нему с уважением. Но без выполнения этих требований он не достигнет своих военных целей", - отмечает аналитик.

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Хотя Путину, очевидно, будет разрешено оставить под контролем Москвы большой кусок украинской земли, при этом остается перспектива, что Украина восстановит свои силы при поддержке Запада, чтобы вернуться к борьбе позже, пишет Фридман. И это в дополнение к тому, что России теперь придется тратить огромные деньги на охрану и поддержку оккупированной территории, значительная часть которой напрочь разрушена боями.

Аналитик не видит оснований предполагать, что Трамп заинтересован удовлетворить максималистские требования Путина. И, поскольку еще свежи воспоминания о позорном бегстве американцев из Афганистана в августе 2021 года, есть пределы того, насколько Трамп может принуждать Киев к уступкам.

И это при том, что переговорная позиция самого Путина не слишком сильна. Российская армия непрерывно наступает с осени 2023 года, но территориальные достижения за это время были крайне ограниченными и даже близко не похожи на первоначальные цели Москвы. А потери огромные. К тому же теперь часть самой России контролируют украинские войска.

Кампания воздушного террора против украинской энергетики уже второй раз потерпела крах. Зато украинские дроны последовательно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру. И это на фоне других экономических проблем в РФ, отмечает аналитик.

"Путин должен решить, сможет ли он отойти от своих максималистских требований. Возможно, он мог бы согласиться на прекращение огня, но только при условии ... некоторого быстрого ослабления санкций. Возможно, он мог бы признать членство Украины в ЕС. Но если Украина останется независимой и вооруженной, он потерпит крах. Если Путина в конце концов обвинят в провале этого большого толчка к миру, он может обнаружить, что даже Трамп готов усилить поддержку Киева и наложить дополнительные санкции на Россию", - резюмирует Фридман.

Переговоры по миру в Украине

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чтобы обсудить возможность мирных переговоров с РФ. После этой встречи украинский лидер подчеркнул, что Украине нужны надежные послевоенные гарантии безопасности.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что встретится с Владимиром Путиным только после того, как Украина, США и Европа согласуют общую позицию, с которой и выйдут к россиянам. По словам Зеленского, переговоры с РФ возможны только на таких условиях.

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