Пророссийская АдГ пытается выведать секретные данные об учениях Украины и НАТО, - Politico

Немецкая крайне правая партия "Альтернатива для Германии", которая известна своей пророссийской позицией, потребовала предоставить больше информации об уязвимостях в обороне НАТО, выявленных в ходе военных учений, которая оказалась бы полезной для Кремля.

Как пишет Politico, партия проявила интерес к прошлогодним учениям "Hedgehog 2025", крупной операции НАТО в Эстонии, в ходе которой украинские специалисты по беспилотникам использовали тактику, отработанную на поле боя, для "уничтожения" подразделений НАТО в ходе военных игр.

В письме, которым располагает издание, представитель AfD по вопросам обороны Рюдигер Лукассен 19 февраля обратился к правительству с просьбой проинформировать комитет по обороне парламента страны об уроках, извлеченных из учений.

"Какие пробелы в возможностях были выявлены – особенно в областях противодействия беспилотникам, радиоэлектронной борьбы, возможностей командования и защиты мобильных сил?" – спрашивает Лукассен в письме. Он также запросил разъяснения относительно того, "какие пробелы в возможностях все еще существуют и к какому сроку они должны быть устранены".

В рамках политической системы Германии оппозиционные партии обладают значительными полномочиями требовать от правительства ответов. Министерства могут скрывать секретные материалы, но, как правило, обязаны отвечать на официальные запросы.

При этом оценки военных учений не только описывают, что пошло не так. Они могут показать, насколько уязвимыми были определенные подразделения, как быстро они были нейтрализованы и сколько времени может потребоваться для устранения выявленных проблем.

А в войне с применением беспилотников, где тактика быстро меняется, а циклы адаптации короткие – знание того, как долго могут сохраняться слабые места, может дать стратегические преимущества, отмечает Politico.

Высокопоставленный военный чиновник НАТО сообщил изданию, что расследование не вызвало "серьезной обеспокоенности" внутри альянса, но добавил, что члены НАТО "всегда стараются быть осторожными с информацией, которая становится достоянием общественности".

Это далеко не первый случай, когда AfD интересуется информацией, представляющей интерес для России. Ранее депутаты от "Альтернативы для Германии" задавали подробные вопросы о маршрутах военной транспортировки, защите инфраструктуры и системах безопасности.

Учения в Эстонии - что известно

СМИ рассказали, что во время военных учений НАТО в Эстонии в мае 2025 года приглашенные на роль условного противника украинские военные условно "разгромили" за полдня два батальона НАТО.

По одному из сценариев учений многотысячная боевая группа НАТО осуществляла наступление. На стороне условного противника действовала украинская команда экипажей БПЛА.

По словам бойца ВСУ, украинцам еще и немного ограничили свободу действий. Например, приказали сбрасывать боеприпасы рядом с целью, а не непосредственно на нее - "чтобы никому не упало на голову".

Разгром двух батальонов НАТО, по словам украинских дронщиков, стал следствием кучи ошибок, допущенных европейцами: перемещение техники большими группами; отсутствие надлежащей маскировки; пехота не пыталась спрятаться при появлении дронов; отсутствие проверки дорог на наличие мин.

