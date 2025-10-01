Королевская особа поддержала детей, пострадавших от войны.

Единственная дочь покойной королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Анна посетила Украину, чтобы выразить солидарность с детьми и семьями, которые страдают от последствий войны. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает Reuters.

75-летняя принцесса во время визита в Киев встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудила с ним поддержку страны со стороны Великобритании.

Также принцесса Анна почтила детей, погибших с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ее сопровождала первая леди Украины Елена Зеленская.

Кроме того, королевская особа пообщалась с украинскими детьми, которые были перемещены или депортированы Россией, а также посетила реабилитационный центр, где встретилась с украинскими ветеранами.

Британская королевская семья и Украина - последние новости

Ранее The Telegraph сообщил, что позицию Трампа по Украине изменил Чарльз III. Как отметили источники издания, личные переговоры с королем во время недавнего визита президента США в Великобританию были "очень важными".

Во время обращения к американскому лидеру король Британии заявил:

"Наши страны поддерживают самые тесные отношения в сфере обороны, безопасности и разведки, которые когда-либо были известны. В двух мировых войнах мы вместе сражались, чтобы победить силы тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир".

Также в сентябре Украину посетил и принц Гарри. Во время своего визита в Киев он посетил народный мемориал на Майдане Независимости, где чтят память павших украинских защитников. По словам журналистов, когда герцог Сассекский собирался возложить венок, вокруг него собралась толпа, тогда он решил уйти в глубину мемориала, чтобы побыть наедине.

"Я хотел найти место, где можно было бы возложить венок в тишине, подальше от всех. Боже мой, там, как в лабиринте. Я не понимал, как далеко он зашел. Честно говоря, это одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел. Но и одна из самых красивых", - сказал принц.

