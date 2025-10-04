Санаэ Такаити берет пример с бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Правящая партия Японии в субботу выбрала своим лидером 64-летнюю Санаэ Такаити, что открывает ей путь к тому, чтобы стать первой женщиной-премьер-министром страны

Как пишет Financial Times, голосование в парламенте по выбору преемника уходящего Сигэру Исибы ожидается 15 октября. Такаити имеет преимущество, поскольку правящая коалиция имеет наибольшее количество мест.

Такаити, консерватор жесткой линии, которая берет пример с бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, победила своего ближайшего соперника Синдзиро Коидзуми во втором туре выборов в субботу. Такаити — политический ветеран, занимавшая несколько постов в кабинете министров и являвшаяся одной из главных сторонниц политики "абэномики" покойного Синдзо Абэ.

В то же время стоит учитывать, что правящая партия Японии утратила большинство в обеих палатах парламента, а это означает, что Такаити будет вынуждена искать поддержки у одной или нескольких оппозиционных партий, чтобы быть утвержденной в качестве премьер-министра на голосовании, запланированном на 15 октября.

Политические аналитики заявили, что 10 дней до голосования по вопросу о премьерстве будут сопровождаться напряженными переговорами между ЛДП и потенциальными партнерами, крупнейшие из которых не склонны к консерватизму Такаити.

Если Такаити удастся занять пост премьер-министра, у нее будет чуть менее двух недель, чтобы подготовиться к запланированному визиту президента США Дональда Трампа в Японию.

Выборы в других странах - новости

3 октября в Чехии стартуют выборы в парламент, которые продлятся два дня. Социологи прогнозируют, что первое место должна получить партия экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша ANO с результатом 29,3% голосов. Третье место может занять партия с правыми популистскими взглядами SPD (Svoboda a přímá demokracie) - 13,4% голосов. Обе партии выступают против помощи Украине.

Также накануне в Молдове прошли парламентские выборы. На них большинство в Парламенте получила проевропейская партия PAS. На втором месте с результатом 24,28% оказался пророссийский политик Игорь Додон.

