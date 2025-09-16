По данным министерства торговли Японии, в июне официальный Токио импортировал 1% нефти из РФ.

Министр финансов Японии Кацунобу Като не поддержал призыв США ввести повышенные пошлины на импорт товаров из Китая и Индии для усиления давления на Россию, сообщает Bloomberg.

"Нам было бы трудно повысить пошлины, скажем, до 50% только на основании того, что определенная страна импортирует нефть из России... Япония взяла на себя обязательства в рамках Всемирной торговой организации справедливо относиться ко всем странам-членам, пока другие придерживаются своих обязательств по соглашениям ВТО", - пояснил он в комментарии журналистам.

В то же время, министр финансов Японии добавил, что его страна и другие члены G-7 рассматривают "тип давления (на Россию, - УНИАН), который может быть наиболее эффективным", имея в виду возможные меры, которые помогут остановить российскую агрессию против Украины. Министр не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Издание напоминает, что Япония продолжает импортировать нефть и сжиженный природный газ из РФ. Более того, официальный Токио рассматривает российский проект "Сахалин-2" в качестве ключевого источника поставок сжиженного природного газа в страну.

По данным местного министерства торговли, около 1% японского импорта нефти в июне поступило из России.

Тем временем представители G-7 сейчас работают над новым пакетом санкций и, по данным источника Bloomberg, намерены завершить работу над текстом в течение следующих двух недель.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заговорил об усилении санкций против РФ, однако добавил, что для этого страны ЕС должны отказаться от закупки российской нефти, а также ввести 100% пошлины на товары из Китая и Индии, которые являются крупнейшими покупателями сырья из РФ.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил позицию США по этому вопросу. Он также добавил, что отказ ЕС от российской нефти ускорит завершение российско-украинской войны.

Тем временем ЕС отложил презентацию 19-го пакета санкций на фоне давления Трампа на страны-члены блока с требованием отказаться от импорта российской нефти.

