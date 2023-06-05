Посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи посетит Киев с мирной миссией, сообщает Vatican News.
Согласно сообщению, Дзуппи, которому Папа Франциск поручил выполнить мирную миссию, чтобы попытаться положить конец войне в Украине, посетит Киев 5-6 июня.
"Это инициатива, главной целью которой является углубленно выслушать украинские власти относительно возможных путей для достижения справедливого мира и поддержать жесты человечности, которые могли бы привести к ослаблению напряженности", - говорится в сообщении.
Кто такой Маттео Дзуппи
Кардинал Маттео Дзуппи имеет отношение к сообществу Святого Эгидия, которое в 1992 году способствовало заключению соглашения, положившего конец гражданской войне в Мозамбике.
Папа Франциск сделал его кардиналом в 2019 году, а в 2022 году он стал председателем епископальной конференции Италии.
Мирная миссия Ватикана
В конце апреля Папа Римский Франциск объявил, что Ватикан готовит специальную мирную миссию с целью завершения войны в Украине.
18 мая итальянское издание Il sismografo сообщало, что Украина и Россия согласились принять спецпосланников Ватикана.
20 мая в Ватикане обнародовали имя спецпосланника, который должен приехать в Украину. Им стал председатель Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи.
В то же время в последнем своем интервью Папа Римский заявил, что окончательное возвращение Россией оккупированных территорий Украины является "политической проблемой". А достижение мира, по мнению понтифика, будет возможным, когда Киев начнет переговоры с агрессором.