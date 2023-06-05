Маттео Дзуппи посетит Киев 5-6 июня.

Посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи посетит Киев с мирной миссией, сообщает Vatican News.

Согласно сообщению, Дзуппи, которому Папа Франциск поручил выполнить мирную миссию, чтобы попытаться положить конец войне в Украине, посетит Киев 5-6 июня.

"Это инициатива, главной целью которой является углубленно выслушать украинские власти относительно возможных путей для достижения справедливого мира и поддержать жесты человечности, которые могли бы привести к ослаблению напряженности", - говорится в сообщении.

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Кто такой Маттео Дзуппи

Кардинал Маттео Дзуппи имеет отношение к сообществу Святого Эгидия, которое в 1992 году способствовало заключению соглашения, положившего конец гражданской войне в Мозамбике.

Папа Франциск сделал его кардиналом в 2019 году, а в 2022 году он стал председателем епископальной конференции Италии.

Мирная миссия Ватикана

В конце апреля Папа Римский Франциск объявил, что Ватикан готовит специальную мирную миссию с целью завершения войны в Украине.

18 мая итальянское издание Il sismografo сообщало, что Украина и Россия согласились принять спецпосланников Ватикана.

20 мая в Ватикане обнародовали имя спецпосланника, который должен приехать в Украину. Им стал председатель Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи.

В то же время в последнем своем интервью Папа Римский заявил, что окончательное возвращение Россией оккупированных территорий Украины является "политической проблемой". А достижение мира, по мнению понтифика, будет возможным, когда Киев начнет переговоры с агрессором.

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