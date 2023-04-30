Он не раскрыл детали этой миссии.

Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне в Украине.

Об этом рассказал журналистам Папа Франциск во время возвращения из Венгрии, пишет Reuters. "Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее", - сказал он.

Понтифик отметил, что мир достигается "открытием каналов". Также он добавил, что обсудил войну в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с представителем Русской православной церкви в Будапеште митрополитом Иларионом. По его словам, "все заинтересованы в пути к миру".

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Позиция Ватикана по войне: последние новости

Как известно, Папа Римский выступает против и войны и постоянно призывает молиться за украинцев. При этом был ряд заявлений, которые вызвали непонимание.

Так, прошлим летом он сказал, что не поддерживает Путина, однако не исключает, что войну "могли спровоцировать" или "не предупредить". Также позднее он заявлял о большом уважении к "русскому народу", которому, по его словам, "не свойственна жестокость", с которой солдаты РФ действуют в войне.

В сентябре понтифик заявил, что споспособствовал обмену военнопленными. Кроме того, он выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским и Путиным, однако Киев и Москву не посетил.

Во время его визита в Венгрию, он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он ознакомил Франциска с мирным планом Украины, передал ему фотоальбом о преступлениях РФ в Украине, а также пригласил в Киев.

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