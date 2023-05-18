В Киев может отправиться глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву - префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Украина и Россия согласились на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить возможное перемирие.

Об этом сообщает спецпортал Ватикана Il Sismografo, отмечая, что ранее было достигнуто принципиальное согласие с обеими странами принять спецпосланников Папы. Вместе с тем, отмечается, что поднимались несколько важных вопросов, в частности, будет ли два посланника или только один на две столицы; стороны также запросили данные посланников, которые позволили бы проследить их биографии.

Издание Il Sismografo, не уточняя источников своей информации, сообщает, что предварительно в Киев отправится глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву - префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти. В то же время, эти кандидатуры не являются окончательными.

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Возможные спецпосланники Ватикана - что о них известно

Клаудио Гуджеротти - был апостольским нунцием в Грузии, Армении, Азербайжане, Великобритании. С 2015 по 2020 годы был апостольским нунцием в Украине. В ноябре 2022 года назначен префектом Конгрегации по делам восточных церквей.

Маттео Зуппи - был архиепископом Болоньи, а также вспомогательным епископом Рима с 2012 по 2015 год. Возведен в сан кардинала в 2019 году. С мая 2022 года - президент Епископальной конференции Италии.

Папа Римский Франциск и Украина

В конце апреля Папа Римский заявил журналистам, что якобы Ватикан участвует в миротворческой миссии, направленной на прекращение войны в Украине. Однако и в Украине, и в России заявляли, что ни о какой миссии с участием Ватикана не осведомлены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Ватикан, где впервые с начала полномасштабной войны встретился с Папой Франциском. Во время встречи стороны обсуждали вопрос депортации украинских детей, а также Зеленский ознакомил Папу с украинской формулой мира.

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