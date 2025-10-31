Эта крылатая ракета с ядерным двигателем медленная и уязвимая, несмотря на демонстративные испытания Кремля и риторику Москвы, говорит эксперт.

Последние демонстрации Кремлем так называемого "супероружия" - крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" - вызвали бурные заявления в российских СМИ, но многие западные эксперты называют систему "техническим белым слоном".

Как пишет бывший офицер британской разведки, военный аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон для The Telegraph, ракета имеет серьезные тактические и экономические недостатки, которые существенно ограничивают ее боевую ценность.

Россия утверждает, что "Буревестник" имеет практически неограниченную дальность и может оставаться в воздухе длительное время благодаря ядерному двигателю. В кремлевских выступлениях это подается как способ обходить обычные средства ПВО и радарного обнаружения - ракета якобы может "блуждать" и подходить к цели с неожиданного направления.

Медленно, дорого, уязвимо

Технические и оперативные замечания к "Буревестнику" накапливаются:

Дозвуковая скорость и уязвимость. В отличие от гиперзвуковых ракет, "Буревестник" летит медленнее - его легче перехватить истребителями или уничтожить другими средствами ПВО, если он обнаружен.

Высокая стоимость. Ядерный реактор и сложные системы делают производство таких ракет чрезвычайно дорогим. Критики отмечают: за те же деньги можно закупить сотни более простых и массовых средств поражения.

Сомнительная практичность. Для достижения максимальной дальности крылатая ракета вынуждена подниматься до высот, где ее заметят спутники и дальние радары; низкий полет экономически невыгоден для реактивного двигателя.

Экологические и тактические риски. В случае использования обычной боеголовки обломки и ядерное топливо реактора могут вызвать радиоактивное загрязнение, что может быть ошибочно интерпретировано как ядерный удар и эскалационно спровоцировать ядерный ответ.

Ограниченность российских средств раннего обнаружения. Хотя у РФ есть самолеты А-50 типа АВАКС, их немного и они уязвимы; удерживать много таких самолетов в воздухе постоянно Кремль вряд ли сможет.

Стратегический смысл

Для Кремля демонстрация "Буревестника" имеет прежде всего политическую цель: усилить давление на Запад и усилить образ непобедимости. Но технические ограничения и экономический вес программы ставят под сомнение практическую пользу этого оружия на поле боя.

Официальная риторика Вашингтона в отношении "Буревестника" уже была жесткой: американская администрация напоминает о собственном ядерном арсенале и демонстративно утверждает наличие подводных сил, способных быстро и эффективно ответить. Отдельные заявления со стороны США о возобновлении испытаний ядерного оружия дополнительно обостряют диалог по безопасности.

"Фактически, "новое" российское оружие, похоже, игнорирует каждый урок, усвоенный в Украине. Но будем надеяться, что россияне будут продолжать тратить ресурсы на этот технологический тупик. Возможно, это побудит Трампа отправить сотни "Томагавков" в Киев, что гораздо вероятнее побудит Путина к мирным переговорам, чем его чудодейственное оружие обеспечит ему победу", - подытожил эксперт.

"Буревестник" - что известно о российской ракете

На днях Россия объявила об успешном испытании ракеты "Буревестник". Аналитик Андреас Умланд ответил, может ли РФ ударить "Буревестником" по Украине. По его словам, эта ракета мало что меняет в войне в Украине, а также в текущем балансе сил между США и Россией, поэтому Москве нецелесообразно использовать "Буревестник" даже без ядерной боеголовки.

Как пишет The Wall Street Journal, Путин использует старые ракетные технологии, чтобы послать сигнал Западу. Но эксперты считают, что проект остается скорее "технологическим экспериментом", чем реальным боевым оружием.

