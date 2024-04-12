Граждане Соединенных Штатов все больше склоняются к поддержке Киева Белым домом.

Поддержка помощи Украине среди американцев выросла с ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup, информирует The Hill.

Так, более трети респондентов (36%) считают, что США недостаточно помогают Украине в войне против России. При этом примерно столько же опрошенных считают, что США делают слишком много, чтобы помочь Киеву.

"В ноябре 41 процент опрошенных сказал, что США делают слишком много, чтобы помочь Украине, по сравнению с 25 процентами, которые сказали, что делается недостаточно. Результаты частично способствуют росту количества независимых экспертов, которые сейчас поддерживают увеличение помощи Украине", - пишет издание.

Также отмечается, что среди сторонников Демократической партии около 60% заявили, что поддержка Украины является недостаточной.

"Чуть больше трети "независимых", 34 процента, сказали то же самое, вместе с 15 процентами республиканцев", - говорится в статье.

Также социологи указывают, что все больше американцев считают, что Россия выиграет войну против Украины. Так, около 23 процентов сказали, что Кремль побеждает, что на 9 пунктов больше, чем осенью прошлого года. При этом только 12% взрослых верят в победу Украины, что на 8 пунктов меньше. В то же время, по мнению 65 процентов, война зашла в тупик.

Опрос проводился с 1 по 17 марта среди 2222 взрослых. Его погрешность составляет 2 процентных пункта.

Помощь США Украине - последние новости

На днях экс-директор Нацразведки США Дэн Коутс заявил, что помощь Украине является "наименее затратным способом ослабить российскую армию и помешать российской агрессии".

По его словам, потенциальные последствия неспособности помочь Украине противостоять агрессии России не ограничиваются Европой.

Также УНИАН сообщал, что генерал армии США, глава Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что в войне проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ.

Во время выступления в Конгрессе он подчеркнул, что без помощи США через несколько недель баланс артснарядов будет 10 к 1 в пользу России.

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