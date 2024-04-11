По словам Дэна Коутса, помощь Украине является "наименее затратным способом ослабить российскую армию и помешать российской агрессии".

Потенциальные последствия неспособности помочь Украине противостоять агрессии России не ограничиваются Европой. Об этом в своей статье для The New York Times пишет бывший директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

По его мнению, после "первого вторжения" России в Украину в 2014 году в Вашингтоне сформировался редкий консенсус вокруг убеждения, что США должны оказать военную поддержку сопротивлению Украины.

"Три администрации и значительное большинство обеих партий в Конгрессе неизменно утверждают, что агрессию президента Владимира Путина нельзя терпеть. ... Сейчас члены Конгресса утверждают, что мы должны отказаться от расходования дополнительных денег на помощь Украине, вместо этого сосредоточившись на собственных потребностях, преследуя собственные интересы. Это ошибочный выбор", - утверждает разведчик.

По его словам, усилия Украины защитить себя от наступления Путина ухудшили российскую армию больше, чем кто-то считал возможным. При этом помощь Украине является "наименее дорогим способом ослабить российскую армию и помешать российской агрессии, тем самым защитив себя и наших союзников".

"Ставки не такие уж и высокие. Наша неспособность помочь Украине устоять; наше соучастие в допущении открытой территориальной агрессии достигла успеха; наш подрыв безопасности НАТО; наше молчаливое поощрение Китая потенциально последовать примеру России; и, главное, отказ от людей мужества и надежды, которые любят Америку, был бы колоссальной стратегической ошибкой. Сейчас не время для политических игр. Для США настало время сделать то, что, как мы все знаем, является правильным", - резюмировал Коутс.

Помощь США Украине - последние новости

Накануне генерал армии Соединенных Штатов, глава Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что в войне проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ.

Выступая в Конгрессе, военный отметил, что без помощи США через несколько недель баланс артснарядов будет 10 к 1 в пользу РФ.

До этого спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщал, что намерен внести помощь Украине на рассмотрение. Он пообещал "важные нововведения" в соответствующем документе.

В частности, по словам Джонсона, Вашингтон может предоставить Киеву помощь в виде займа. Кроме того, предлагается принятие закона, который уполномочивает президента конфисковать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине.

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