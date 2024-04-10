По словам военного, без помощи США через несколько недель баланс артснарядов будет 10 к 1 в пользу РФ.

Через несколько недель Россия сможет выпускать 10 артиллерийских снарядов на каждый снаряд, выпущенный Украиной, без дополнительной помощи США. Об этом во время выступления в Конгрессе заявил генерал армии Соединенных Штатов, глава Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, сообщает The Washington Post.

По словам военного, при отсутствии новой поддержки со стороны США Украина останется без артиллерийских снарядов и боеприпасов для ПВО.

"Суровость этого момента невозможно переоценить. Проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Ставки очень высоки", - сказал генерал.

Он предупредил Конгресс о необходимости оказывать больше помощи Украине, "если есть желание остановить продвижение России на поле боя".

"Россия не демонстрирует признаков для прекращения и не намерена останавливаться на Украине. Россия представляет хроническую угрозу", - подчеркнул Каволи.

Помощь США Украине - последние новости

Самая большая надежда остановить войну в Украине - за столом переговоров. Об этом в своей статье для The Hill написал сенатор от штата Юта, республиканец Майк Ли.

По его мнению, оба предложения по помощи США Киеву не выдерживают никакой критики.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что намерен внести помощь Украине на рассмотрение и пообещал "важные нововведения" в соответствующем документе.

Джонсон уточнил, что Вашингтон может предоставить Киеву помощь в виде займа. Также вероятно принятие закона, который уполномочивает президента конфисковать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине.

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