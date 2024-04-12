С Зеленским они говорили о поставках снарядов для артиллерии и систем ПВО.

Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Только что в телефонном разговоре премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения по безопасности", - отметил он.

При этом президент Украины подчеркнул, что это образцовый пример поддержки Украины.

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Зеленский отмечает, что также обсудил с Рютте совместную работу с партнерами над ускорением поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО. Президент Украины поблагодарил за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам Реестра убытков.

Также Зеленский рассказал о подготовке Саммита мира в Швейцарии и пригласил Нидерланды присоединиться.

"Мы также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержало как можно больше стран", - добавил он.

Помощь Украине от Нидерландов

1 марта между Украиной и Нидерландами было подписано историческое соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. Согласно ему, Украина уже в этом году получит военную помощь на сумму в 2 млрд евро, а также дальнейшую поддержку.

В соглашении говорится о работе над усилением санкций против России и принуждении ее к возмещению убытков.

Тогда премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, заявил, что соглашение между Киевом и Амстердамом предусматривает помощь Украине с системами ПВО и самолетами F-16.

Он также добавил, что одним из пунктов соглашения является то, что Нидерланды поддерживают мирный план Украины по окончанию полномасштабной войны.

Зеленский также прокомментировал соглашение, заявив, что в нем есть два ключевых аспекта. Во-первых, это передача Украине самолетов F-16 от Нидерландов, часть которых прибудет в этом году. И второе - это ответственность России и трибунал.

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