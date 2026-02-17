Ваш телевизор Samsung следит за вами – как отключить сбор данных

Отключение этих опций помогает защитить вашу приватность без потери основных функций телевизора.

Владельцам умных телевизоров от Samsung стоит обратить внимание на настройки конфиденциальности. Как сообщает Tom's Guide, многие модели смарт тв по умолчанию активируют функции сбора пользовательских данных, включая информацию, что именно вы смотрите и как долго.

Речь идет о технологии Automatic Content Recognition (ACR), которая анализирует контент независимо от источника сигнала – будь то эфирное ТВ, HDMI-подключение или стриминговые сервисы. Эти данные формируют профиль ваших привычек просмотра, который Samsung использует для показа персонализированной рекламы.

Кроме того, при включенной функции голосового управления Smart TV может обрабатывать голосовые команды, что тоже связано со сбором определенной информации.

Видео дня

Как отключить сбор данных на телевизоре Samsung

Эксперты отмечают, что подобные механизмы встроены в систему по умолчанию, однако пользователь может самостоятельно отключить их в настройках.

Для этого нужно зайти в меню телевизора, открыть раздел "Поддержка", затем перейти в "Условия и конфиденциальность" и найти параметры конфиденциальности. В этом разделе отключите следующие пункты:

Viewing Information Services (отключает ACR)

Interest-Based Advertising (отключает рекламу на основе интересов)

Voice Recognition Services (отключает сбор голосовых данных)

Эти изменения не повлияют на производительность вашего телевизора, качество картинки или работу приложений. Вы просто предотвращаете мониторинг вашей активности со стороны Samsung.

"Даже если вы просто смотрите фильмы или телеканалы, данные о ваших привычках могут использоваться для аналитики и таргетинга. Отключение ненужных функций сбора информации – простой способ повысить уровень конфиденциальности без потери комфорта использования устройства, – отметили эксперты.

Ранее специалисты RTINGS выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony. LG B5 сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене $900 за 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED.

УНИАН писал, что лидерство Samsung на рынке телевизоров, которое длилось более 20 лет, подходит к концу. По итогам 2025 года разрыв между долями TCL и Samsung сократился до одного процента.

Вас также могут заинтересовать новости: