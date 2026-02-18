Бомбардировщик США A-12 Avenger II так и не поднялся в небо: что с ним не так

Инженеры почти сразу столкнулись с проблемами с конструкцией самолета.

Когда-то Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки хотели получить новый бомбардировщик на базе авианосца. Речь идет о самолете A-12 Avenger II, который должен был заменить A-6 Intruder к 1990-м годам.

Однако эта программа потерпела неудачу, и в 1991 году Пентагон закрыл проект. О причинах провала амбициозного замысла и характеристиках самолета рассказывает ресурс 1945.

Проект "Advanced Tactical Aircraft" породил программу A-12 Avenger II в начале 1980-х годов. Проект предусматривал разработку нового истребителя-бомбардировщика, который мог бы наносить удары вглубь территории врага или потоплять корабли, если это было необходимо.

"Northrop Grumman уже имела самолет A-6 Intruder, но он считался устаревшей платформой, которая не обладала стелс-характеристиками и не могла противостоять современному противнику с усовершенствованной системой противовоздушной обороны", – говорится в материале.

В 1988 году контракт на создание самолета получили два оборонных подрядчика, McDonnell Douglas и General Dynamics. Тогда дизайнеры согласились на конструкцию летающего крыла, чтобы улучшить уклонение от радаров. Но реализация проекта оказалась катастрофой.

Инженеры почти сразу столкнулись с проблемами с конструкцией самолета. Разработка бомбардировщика A-12 столкнулась с задержками и превышением расходов.

Еще одной проблемой был вес самолета, который составлял более 8000 фунтов (примерно 3629 кг). Из-за такой цифры борт имел бы трудности с посадкой и взлетом с авианосца. Дополнительная масса также влияла бы на его скорость и маневренность.

"Стелс-покрытие было трудно наносить, а технология еще не была готова для полного стелс-эффекта. Оборонная бюрократия не хотела разглашать информацию об A-12. Они были слишком оптимистичными и нечестными в своих оценках. Сдвиг графика и расходы были огромными. Программа отставала от графика на 18 месяцев, а в проект уже было инвестировано 5 миллиардов долларов", – рассказывает ресурс.

Военно-морской флот США так и не получил летающий прототип бомбардировщика. Кроме того, A-12 стал жертвой окончания холодной войны. Министерство обороны считало, что этот самолет не является приоритетом.

