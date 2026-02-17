Умер Билли Стейнберг, автор культовых хитов Мадонны и Уитни Хьюстон

Сонграйтер долгое время боролся с раком.

Ушел из жизни известный автор песен, обладатель премии "Грэмми" Билли Стейнберг.

Об этом сообщает Variety. Сонграйтер умер после длительной борьбы с раком. Стейнбергу было 75 лет.

На счету сонграйтера – одни из самых известных хитов Мадонны, Уитни Хьюстон и других исполнителей. Первые песни были написаны в сотрудничестве с Томом Келли – Стейнберг писал почти все тексты, а Келли был ответственным за музыку.

Среди их произведений такие известные песни:

"Like a Virgin" Мадонны,

"True Colors" Синди Лаупер,

"Eternal Flame" группы Bangles,

"Alone" группы Heart,

"So Emotional" Уитни Хьюстон,

"I Touch Myself" Divinyls,

"I'll Stand by You" Pretenders,

"How Do I Make You" Линды Ронстадт,

"I Drove All Night" Роя Орбисона и Синди Лаупер.

В 1990-х Том Келли отошел от дел. В то же время Стейнберг продолжал добиваться успеха с другими партнерами. Он создал такие хиты, как "Falling Into You" Селин Дион и "Give Your Heart a Break" Деми Ловато.

Песни сонграйтера также исполняли Тина Тернер, Лора Брейниган, Николь Шерзингер и многие другие артисты.

В 2011 году Стейнберга включили в Зал славы авторов песен вместе с Томом Келли.

Напомним, на днях стало известно о смерти выдающегося актера Роберта Дюваля. Он был известен по культовым фильмам "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня". Кстати, в последнем Дюваль воплотил на экранах подполковника Билла Килгора. Именно он произносит культовую фразу фильма: "Я люблю запах напалма по утрам".

Оскароносному актеру было 95 лет.

