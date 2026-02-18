Посланцы Трампа провели переговоры по Украине и Ирану: в Reuters оценили результат

Уиткофф и Кушнер в Женеве провели встречу в один день по иранской ядерной программе и завершению войны в Украине.

Даже для американского президента, который давно зациклен на заключении соглашений, назначение Дональдом Трампом своих любимых посланцев для ведения двух раундов переговоров – по иранской ядерной программе и войне России в Украине – в один день в Женеве заставило многих в мире внешней политики покачать головой, пишет Reuters.

Издание рассказало, что, по мнению экспертов, две дипломатические миссии во вторник, 17 февраля, специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвали вопросы не только о том, не перегружены ли они и не превосходят ли их силы, но и об их серьезных перспективах в решении любого из этих двух кризисов.

Трамп, который часто хвастался тем, что в первый год своего второго четырехлетнего срока положил конец многочисленным войнам и конфликтам, дал понять, что стремится заключить еще больше международных соглашений.

Видео дня

В статье говорится, что им он может похвастаться из-за желания получить Нобелевскую премию мира.

Отмечается, что переговоры с высокими ставками по двум долгосрочным вопросам были организованы быстро, а выбор Женевы в качестве места проведения обеих встреч так и не был четко объяснен, за исключением того, что город имеет долгую историю проведения международных дипломатических встреч.

"Трамп, кажется, больше сосредоточен на количестве, а не на качестве, вместо сложной детальной дипломатической работы", - высказал мнение бывший советник по вопросам внешней политики в администрации Обамы Брет Бруэн, который сейчас возглавляет стратегическую консалтинговую компанию Global Situation Room.

Он отметил, что решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет большого смысла.

Издание поделилось, что после 3,5 часов непрямых переговоров между американской делегацией и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи при посредничестве Омана обе стороны заявили, что был достигнут определенный прогресс. Однако, как указывается, не было никаких признаков того, что соглашение в длительном споре по ядерной программе Ирана будет заключено в ближайшее время.

В то же время, в публикации подчеркивается, что пока продолжается дипломатический процесс, Трамп может продолжать расширять свое масштабное военное наращивание вблизи Ирана.

В статье говорится, что во вторник, почти не делая перерыва, делегаты США сразу после переговоров с Ираном в дипломатической миссии Омана отправились в пятизвездочный отель Intercontinental. В течение двух дней здесь будут проходить переговоры между Россией и Украиной по поводу войны, которую Трамп во время президентской кампании 2024 года обещал закончить за один день.

Издание отмечает, что ожидания прорыва в последнем раунде переговоров, направленных на прекращение крупнейшей войны в Европе со времен окончания Второй мировой войны в 1945 году, были невысокими.

Региональный чиновник, приближенный к руководству Ирана, заявил изданию, что двойная повестка американской делегации в Женеве усилила сомнения относительно искренности Вашингтона в обеих дипломатических инициативах.

"Такой подход рискует оказаться слишком амбициозным. Это напоминает ситуацию в реанимационном отделении, где есть два пациента в критическом состоянии, а единственный врач не может уделить достаточное внимание ни одному из них, что увеличивает вероятность неудачи", - рассказал чиновник, пожелавший остаться анонимным, в интервью Reuters.

Эксперты высказали мнение, что обоим представителям, которые происходят из мира недвижимости Нью-Йорка, связанного с Трампом, не хватает глубоких знаний и опыта, чтобы противостоять таким опытным переговорщикам, как Аракчи и их российские собеседники. Они также добавили, что представители США не справились с такими сложными конфликтами.

Издание отметило, что на встречах в Женеве отсутствовал госсекретарь США Марко Рубио, главный дипломат Трампа, который известен как специалист по внешней политике.

"Трамп и его команда сделали больше, чем кто-либо другой, чтобы сблизить обе стороны, остановить убийства и достичь мирного соглашения в Украине", - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли на просьбу прокомментировать ситуацию.

Келли добавила, что осуждает анонимных "критиков". Издание подчеркнуло, что чиновники администрации президента США давно защищают роль Уиткоффа и Кушера, ссылаясь на их навыки как переговорщиков и доверие, которое им оказывает Трамп.

В публикации указывается, что Уиткофф, давний друг Трампа, которого часто называют "посланцем по всем делам" из-за его широких полномочий, сыграл ключевую роль в обеспечении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в войне в Газе в прошлом году. Однако его дипломатические усилия с Ираном и Россией пока не имели большого успеха.

Что касается зятя Трампа, Джареда Кушнера, издание напомнило, что во время первого президентского срока Трампа Кушнер возглавил Авраамские соглашения, в рамках которых несколько арабских государств установили исторические дипломатические отношения с Израилем.

Однако, как заметило издание, с момента возвращения Трампа на пост, а это произошло почти 13 месяцев назад, соглашение не продвинулось далеко.

Мирные переговоры в Женеве: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что журналист Axios Барак Равид рассказал, ссылаясь на осведомленные источники, что переговоры между Украиной, Россией и США во вторник, 17 февраля, зашли в тупик. Как объяснили журналисту источники, причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским. До этого аналитик Sky News Майкл Кларк высказал мнение, что возвращение к переговорному процессу Мединского свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин "не хочет ничего добиться" на мирных переговорах в Женеве.

Также мы писали, что глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что в первый день переговоров обсуждение было сосредоточено на практических вопросах и механике возможных решений. Умеров сообщил, что доложит президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах встречи. Также он отдельно провел встречи с представителями США и европейских партнеров – Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Секретарь СНБО подчеркнул важность сохранения общего видения между Украиной, США и Европой.

Вас также могут заинтересовать новости: