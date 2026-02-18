Почему после употребления кофе сдувает живот: диетолог объяснила, на что обратить внимание

Добавление даже небольшого количества молока в чай или кофе может вызвать вздутие живота, говорит специалист.

Утренний кофе для многих людей является жизненно необходимым, чтобы начать свой напряженный рабочий день. Однако один из обычных ингредиентов утренней чашки кофе может быть причиной вздутия живота, на что могут жаловаться некоторые люди. Об этом пишет The Mirror.

По словам гастроэнтеролога-диетолога Оливии Молинекс, добавление даже малейшего количества молока в чай или кофе может вызвать вздутие живота у некоторых людей.

"Если вы когда-либо испытывали вздутие живота после утренней чашки чая или капучино в обед, возможно, это не сам напиток, а именно добавление молока. Черный чай и кофе сами по себе обычно не вызывают вздутие живота, хотя могут спровоцировать другие симптомы синдрома раздраженного кишечника. Но обычное коровье молоко содержит лактозу, и если вы страдаете непереносимостью лактозы, то лактоза из вашего молочного латте или несколько капель молока в нескольких чашках в день не будут полностью перевариваться. Это означает, что она попадает в толстую кишку, где ферментируется, что может вызвать вздутие живота", - объяснила диетолог.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании определили непереносимость лактозы как симптомы, такие как дискомфорт в желудке после употребления продуктов, содержащих лактозу. Также люди могут испытывать симптомы, не связанные с пищеварительной системой, такие как головная боль, усталость и боль в суставах или мышцах.

Отмечается, что такие симптомы можно смягчить, употребляя меньшие порции продуктов, содержащих лактозу, или полностью отказываясь от них.

Поэтому Оливия призвала тех, кто подозревает у себя непереносимость лактозы, проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить серьезные изменения в свой рацион.

"Прежде чем вносить внезапные изменения в свой рацион, если вы считаете, что у вас может быть непереносимость лактозы, я всегда рекомендую обратиться к диетологу, который поможет вам пройти структурированное испытание и повторное введение продуктов, чтобы убедиться, что вы не исключаете продукты без необходимости", - добавила гастроэнтеролог.

Другие советы по здоровью

Также диетолог рассказала, какие сыры лучше есть, чтобы избавиться от жира на животе. По ее словам, в этот список вошли творог, фета греческого типа, моцарелла с частичным обезжириванием и другие.

Кроме того, ученые объяснили, может ли кофе с молоком бороться с воспалением. Для этого ученые изучали клетки, чтобы увидеть, что происходит, когда полифенолы, борющиеся с воспалением, сочетаются с белками.

