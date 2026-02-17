Армия США должна учиться у ВСУ уже сейчас, чтобы избежать будущих угроз, - Foreign Affairs

Война в Украине впервые за долгие годы доказала, что даже меньший противник может навязать большому войну на истощение.

Война в Украине, со статическими окопами и большими потерями с одной стороны и современными технологиями с другой, является одновременно конфликтом прошлого и будущего. Как пишет журнал Foreign Affairs, еще не было войны с таким широким и эффективным использованием спутников, автономных систем, ИИ и другого коммерческого оборудования.

Авторы отметили, что у американских военных чиновников это должно вызвать беспокойство, ведь доказывает, что длительные конфликты на истощение все еще возможны, хотя со времен молниеносной войны в Персидском заливе в США считали иначе. "Маленькие, бедные государства могут удивить и победить более крупные, более богатые. А успех заключается в том, чтобы научиться производить и использовать огромное количество дешевого оружия, а не просто небольшое количество изысканных систем", – говорится в статье.

Авторы считают, что США будет сложно измениться из-за консерватизма и бюрократии в армии. Некоторые американские военные руководители до сих пор "приуменьшают значение Украины для будущего конфликта в Тихоокеанском регионе".

Видео дня

Главным уроком украинской войны авторы определили способность к адаптации и коммерчески доступные возможности. Они советуют американским военным чиновникам начать переосмысление военных доктрин и "начать представлять, как возможности противника могут нейтрализовать сложные оборонные платформы и тактику США". Они также советуют научиться адаптировать системы со "скоростью разработки программного обеспечения, то есть за считанные часы и дни, а не годы". А кроме этого – разрабатывать дешевое оружие, которое американские производители могут быстро изготовить и заменить. "Иначе, когда наступит следующий конфликт, Соединенные Штаты могут быть шокированы и потерпеть поражение, как это произошло с Россией", – добавили авторы.

"Вторжение России в Украину должно было длиться три дня, но вместо этого оно затянулось на четыре года. США должны изучить, почему РФ, которая считалась ведущей военной силой, потерпела поражение, а Киев достиг таких успехов. США должны научиться, как более слабые противники могут удивить более сильных, готовиться к быстрым повторениям и начать производить большие количества недорогих средств. Эти новые парадигмы конфликта нелегко и не быстро усвоить, именно поэтому их принятие требует срочности и масштабной концентрации усилий", - заключают аналитики.

Почему война в Украине научила НАТО

Напомним, что, по мнению аналитиков, именно дронная составляющая войны в Украине должна заинтересовать страны НАТО. Ведь относительно недорогие дроны могут уничтожать укрепленные районы и колонны бронированной техники. Эта технология изменила ведение войны так же, как самолеты и танки изменили ее во время Первой мировой войны, а ранние ракеты и радары – во время Второй.

Вас также могут заинтересовать новости: