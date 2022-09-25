На границе с Казахстаном желающие покинуть Россию получают уведомления о запрете на выезд.

Пограничная служба ФСБ стала запрещать россиянам выезд из страны на фоне объявленной президентом РФ мобилизации.

Об этом в Телеграмм пишет глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В опубликованном им уведомлении говорится, что гражданину, пересекавшему границу России и Казахстана, ограничено право на выезд из РФ на основании решения военного комиссариата.

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Ранее сегодня, 25 сентября, издание "Медуза" со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что, вероятно, с 28 сентября мужчинам мобилизационного возраста в РФ запретят выезд из страны.

По информации СМИ, будет подобие "выездных виз": для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Мобилизация в России: что происходит в РФ на фоне указа Путина

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, мобилизовать хотят около 300 тыс. человек.

Позже издания "Медуза" и "Новая газета. Европа" сообщали со ссылкой на источники в Кремле, что количество мобилизованных в РФ может достичь миллиона человек. Пресс-секретарь Путина Песков назвал эту информацию "ложью".

В российских городах проходят немногочисленные акции протеста против мобилизации, участников задерживают правоохранители.

После объявления частичной мобилизации многие россияне захотели покинуть страну - на границе с Грузией и Финляндией образовались пробки.

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